Bidello positivo, scatta la chiusura della scuola: tamponi rapidi per tutti

Un bidello della scuola primaria Flavia Casadei di Viserba è risultato positivo al covid. Così, a seguito della positività del collaboratore scolastico (personale Ata) l'Ausl - Dipartimento Igiene e sanità pubblica di Rimini ha disposto la sanificazione dell'edificio e per sicurezza ha disposto la sospensione delle attività didattiche da lunedì fino a mercoledì compreso.

E' inoltre previsto il tampone nasofaringeo rapido per gli studenti, i docenti e il personale Ata. Mercoledì una unità mobile del Dipartimento di Sanità Pubblica effettuerà i tamponi rapidi antigenici con l’obiettivo di avere i risultati in giornata e consentire così la ripresa dell'attività scolastica. Il bidello non ha avuto contatti diretti con gli alunni e l’Ausl ha verificato il rispetto delle norme di sicurezza nella scuola Casadei.