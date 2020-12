Scuola, dal Comune 360mila per il sostegno agli studenti disabili nelle private

Il Comune di Rimini investe 360mila euro per garantire anche 18.834 ore di assistenza per 48 alunni di 13 scuole paritarie e parificate. Si tratta di un'azione, spiega l'amministrazione, che segue le indicazioni emerse nei tavoli tecnici con la partecipazione dei rappresentanti di Comune di Rimini, Ausl Romagna e dirigenti scolastici. Sono infatti state definite ed assegnate le ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, per gli alunni disabili residenti nel Comune e frequentanti le Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, paritarie e parificate.

Queste scuole, assumendo gli insegnanti di sostegno, potranno dunque usare il finanziamento per l'impiego degli operatori educativo-assistenziali oppure per ampliare le ore dell'insegnante di sostegno, fermo restando che sia le ore di insegnante di sostegno che le ore complessive non possono essere inferiori a quelle concordate sui tavoli tecnici. Gli interventi fanno parte dell'intervento del Comune che, per l'anno scolastico 2020-2021, prevede l'investimento complessivo di 5 milioni di euro per garantire sostegno educativo, ausili didattici, trasporti speciali e centri estivi specializzati.

"Un diritto allo studio al servizio del sistema educativo riminese- spiega l'assessore comunale ai Servizi educativi Mattia Morolli- a prescindere dal tipo di scuola frequentata. Un'attenzione prioritaria a famiglie e studenti che necessitano di ore di assistenza dedicata, sostenuto a livello territoriale dalla rete tra Comune, Ausl e dirigenti scolastici che, insieme, valutano i bisogni e le risorse necessarie per rispondergli in maniera efficace, corale e partecipata".