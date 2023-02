La scuola sarà demolita, rebus classi per il prossimo anno. "Senza aule costruiamo un prefabbricato"

La Provincia di Rimini sta procedendo con una serie di interventi per l’adeguamento sismico delle scuole superiori. In particolare sono quattro i cantieri in corso di realizzazione: adeguamento sismico ed efficientamento energetico del corpo “B” presso l’I.T.E. “R. Valturio”, corpi “A e C” del Liceo “A. Einstein”, corpi “A, B, C, e D” della sede polivalente “Savioli e Volta/Fellini” denominata “ex Pascoli” a Riccione e infine la demolizione e ricostruzione della succursale dell’I.P.S.I.A. “L.B. Alberti” di Rimini. I cantieri dell’Ipsia Alberti saranno i più impattanti ed è per questo motivo che lo scorso autunno la Provincia aveva pubblicato un bando di gara per andare alla ricerca di immobili. Soluzioni provvisorie per avere garantito il numero delle classi necessario per il prossimo anno scolastico. Ma il bando per il momento è finito deserto, senza nessuna manifestazione di interesse. “Per questo motivo – spiegano dalla Provincia -, in questo momento si sta valutando di realizzare una struttura prefabbricata”.

L’inizio dei lavori di adeguamento sismico sede centrale dell’I.P.S.I.A. “L.B. Alberti”, Rimini, dovrà avvenire entro novembre 2023 come da indicazioni ministeriali, unità di missione Pnrr. Per la tipologia di intervento previsto, durante i lavori, l’edificio dovrà essere evacuato totalmente, pertanto, la Provincia si sta occupando di trovare spazi adeguati ad ospitare temporaneamente l’utenza scolastica dell’”Alberti”. Per quanto invece riguarda il liceo Einstein l’intervento sarà diviso per fasi, per consentire di spostare, per ciascuna fase, un numero più limitato di classi.