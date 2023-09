Scuola di Canonica al fotofinish: tutto pronto per il nuovo anno scolastico

Con un nuovo incontro che si è svolto mercoledì mattina in Municipio, Amministrazione comunale e Direzione del secondo circolo didattico di Santarcangelo hanno aggiornato in merito ai lavori in corso i rappresentanti dei genitori di bambine e bambine che dall’anno scolastico 2023/24 frequenteranno la nuova scuola dell’infanzia di Canonica. La sindaca Alice Parma e l’assessora alla Scuola, Angela Garattoni, hanno confermato le tempistiche indicate nel precedente incontro di inizio luglio: le aule che accoglieranno le due sezioni di scuola dell’infanzia precedentemente ospitate presso il Peter Pan di Poggio Torriana, infatti, saranno pronte in tempo utile per l’inizio dell’attività didattica, insieme agli spazi dedicati ai servizi ausiliari.



In dettaglio, lunedì 11 settembre si concluderà l’installazione degli arredi mentre martedì 12 i tecnici della ditta esecutrice, dell’Amministrazione comunale e della Direzione didattica effettueranno un sopralluogo congiunto per verificare puntualmente i lavori realizzati. Mercoledì 13 e giovedì 14 settembre le aule saranno a disposizione delle insegnanti per l’allestimento degli spazi, in tempo utile per l’arrivo di bambini e bambine venerdì 15 settembre, mentre il servizio mensa – al pari degli altri plessi scolastici – partirà lunedì 18. Per l’inizio dell’anno scolastico sarà pronta anche una parte dell’area esterna, di circa 700 metri quadrati, accessibile direttamente di fronte alle due aule. L’ingresso a scuola di bambini e insegnanti sarà distinto rispetto a quello del cantiere, i cui spazi saranno completamente separati da quelli della scuola, con attività programmate in modo da arrecare il minor disturbo possibile alla didattica.



I restanti spazi della scuola – aula civica a disposizione della cittadinanza, alcuni spazi comuni, la sezione non attivata per questo anno scolastico e la superficie rimanente dell’area esterna – saranno completati entro novembre 2023, riducendo dunque a circa un mese e mezzo la coesistenza tra la scuola e il cantiere. Cogliendo l’occasione dell’incontro in Municipio, la sindaca Parma e l’assessora Garattoni hanno dato il benvenuto e augurato buon lavoro alla nuova dirigente scolastica, Franca Giovani, che da questa settimana sostituisce alla guida del Secondo circolo didattico Ruggero Micioni, al quale va il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione comunale per il lavoro svolto in questi anni a Santarcangelo.