Scuola e sport: nuove attrezzature in 36 istituti scolastici riminesi

Dai palloni ai canestri, dai percorsi per la psicomotricità ai tavoli da ping pong, dalle reti di volley ai gazebo, sono 2.099 gli accessori già installati o in consegna in 36 scuole riminesi, da quelle di infanzia comunali e statali, alle elementari fino alle medie. Un vasto assortimento di più di 130 articoli diversi con l’obbiettivo di potenziare le dotazioni sportive, soprattutto esterne, e le vere e proprie attività di outdoor education per gli studenti riminesi. Approfittando della pausa pasquale saranno inoltre avviati diversi lavori di piccola manutenzione scolastica; dai lavori di insonorizzazione di una sala musica alla tinteggiatura interna, dall’ammodernamento di infissi e pavimentazione alle migliorie dell’arredamento scolastico, saranno coinvolti diversi istituti di tutto il territorio comunale.

“Investimenti importanti e diffusi su tutto il territorio che – spiega l’Amministrazione comunale di Rimini – nati per sviluppare le potenzialità esterne delle nostre scuole in chiave di contrasto al covid, ci hanno permesso di qualificarle a livello strutturale e continuativo. Scelte calibrate a seconda delle singole esigenze, che vanno dal potenziamento dell’outdoor education, in particolare nelle scuole dell’infanzia, alle dotazioni sportive più varie, per la pratica sportiva dei nostri alunni, a tutti i livelli. Un lavoro di squadra dove gli uffici dell’assessorato allo sport hanno lavorato in sinergia con quelli dei servizi educativi. Gli interventi di riqualificazione a cura del settore edilizia scolastica saranno brevi e mirati, visti i pochi giorni di chiusura a disposizione, ponendo le basi per altri lavori più lunghi e impegnativi già previsti per la prossima estate”.