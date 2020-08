Scuola e tecnologia, Bellaria potenzia la connettività negli edifici: un intervento da 90mila euro

Novità significativa sul piano tecnologico per numerosi plessi scolastici di Bellaria Igea Marina, presso i quali l’Amministrazione Comunale ha definito un nuovo cablaggio della rete dati, al fine di assicurare e migliorare la connettività all'interno delle strutture. I plessi interessati sono le scuole elementari Manzi, Tre Ponti, Pascoli e Carducci, nonché la scuola media Alfredo Panzini; oggetto dell’intervento, anche alcuni locali dell’asilo nido Il Gelso e delle scuole dell’infanzia Cervi, Bosco incantato, Allende, Delfino e Gabbiano. Investimento complessivo pari a circa 90.000 euro, composto da 50.000 euro di risorse comunali a cui si sommano 40.000 euro di cofinanziamento regionale.

L’intervento, che segue quello analogo completato lo scorso anno alla scuola elementare Ferrarin per circa 12.000 euro, si inserisce nel quadro di migliorie approntate dall’Amministrazione per le strutture scolastiche e per gli ambienti di studio, che in queste settimane vedrà il personale al lavoro anche su arredi e logistica. Prezioso in ottica di contrasto al digital divide negli ambienti pubblici, il nuovo cablaggio porterà benefici nell’attività educativa e nell’esercizio dell’insegnamento quotidiano, consentendo di sfruttare al massimo del potenziale tutte le opportunità che la tecnologia mette oggi al servizio della didattica.

In ragione dell’adesione da parte del Comune di Bellaria Igea Marina alla convenzione Consip, partner dell’intervento è Telecom Italia: i lavori saranno ultimanti in tempi utili per il rientro sui banchi da parte dei ragazzi, previsto per il prossimo 14 settembre.