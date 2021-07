Scuola e trasporti, Bonaccini: "Metteremo mezzi in più con l'80% della capienza"

Sull'introduzione del green pass anche per i trasporti, però, Bonaccini non si sbilancia, ma torna a ribadire che andrebbe esteso per far riaprire i locali da ballo

L'Emilia-Romagna si prepara di nuovo a potenziare la flotta del trasporto pubblico locale per la riapertura delle scuole a settembre in vista del ritorno all'80% della capienza sui mezzi. Lo dice il presidente della Regione Stefano Bonaccini, ospite giovedì mattina in collegamento con 'Morning News' su Canale 5. Sull'introduzione del green pass anche per i trasporti, però, Bonaccini non si sbilancia. "Va fatta una valutazione molto approfondita tra Governo e Regioni in questi giorni - spiega- mi pare che si torni a parlare dell'80% della capienza dei trasporti e noi stiamo già lavorando per avere un irrobustimento con centinaia e centinaia di mezzi in più alla ripresa delle scuole a settembre".

Certo è che il green pass "permette di non richiudere più quello che con tanti sacrifici è stato riaperto- sottolinea il governatore- questo è il vero motivo per cui è stato introdotto. Tanti non vorrebbero più vedere le chiusure, che hanno comportato molti sacrifici, problemi in termini di incassi e bilanci e il rischio di perdere tantissimi posti di lavoro. Quindi è uno strumento di protezione per evitare guai peggiori". Da questo punto di vista, ribadisce Bonaccini, "il green pass è un provvedimento assolutamente giusto, credo che sarà efficace e penso che andrebbe esteso anche per far riaprire le discoteche e i locali da ballo, perchè il rischio oggi sono le tante feste private dove nessuno controlla nessuno". (fonte Dire)