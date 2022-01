Scuola Franchini, in fase di allestimento le nuove aule per i laboratori esterne alla struttura

Sono in fase di allestimento i container che ospiteranno quattro aule per laboratori e un blocco servizi esterni all’edificio principale presso la scuola Franchini a Santarcangelo. Le nuove strutture sono state noleggiate dall’Amministrazione comunale grazie a un contributo di 170.000 euro ricevuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.



L’ampliamento degli spazi a disposizione della scuola – per il quale la Giunta ha deliberato un progetto di fattibilità a luglio 2021 – dovrebbe avvenire in pianta stabile nei prossimi anni. Nel frattempo, grazie ai fondi ricevuti dal Ministero, sono stati noleggiati i container per mettere a disposizione del plesso una struttura provvisoria da dedicare alla didattica.



Completato nella giornata di ieri (venerdì 28 gennaio) il montaggio dei container, nel corso della prossima settimana saranno realizzati gli allacciamenti ai servizi – elettricità, acqua, fognature – e posizionate le rampe per il superamento delle barriere architettoniche, così da rendere le nuove aule disponibili per l’attività della scuola a partire dalla settimana successiva.