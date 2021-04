Scuola, i corsi di dattilografia gratuiti per il personale Ata

Firmata giovedì la Convenzione triennale tra il Comune di Coriano e l’Associazione Adifer, leader nazionale nella realizzazione di corsi di formazione e-learning a vantaggio di tutti i cittadini che volessero incentivare lo sviluppo delle proprie skills personali e l'ascesa nelle graduatorie Ata. Il progetto prevede la distribuzione di corsi e-learning in dattilografia totalmente gratuiti della durata di 200 ore, fruibili online in ogni luogo, in qualsiasi momento della giornata e da ogni device.

Il corso è dedicato a tutto il personale Ata (Collaboratori scolastici, Direttori dei servizi generali e amministrativi, Assistenti Tecnici (solo nelle scuole secondarie di II grado Diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio), cuochi (solo nei convitti/educandati), fnfermieri (solo nei convitti/educandati Laurea in scienze infermieristiche), fuardarobieri (solo nei convitti/educandati Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda) che voglia implementare le proprie capacità e progredire nelle graduatorie di III fascia e di circolo e d'istituto per le supplenze.

L'attestato che verrà rilasciato alla fine del corso garantirà 1 punto in più nelle graduatorie Ata che, il Comune ricorda, scadranno il prossimo 22 aprile.