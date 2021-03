Scuola, il premier Draghi: "Dopo Pasqua riapriamo fino alla prima media anche in zona rossa"

Scuole aperte anche in zona rossa fino alla prima media dopo Pasqua: è la principale novità del nuovo decreto legge con le misure anti covid che entreranno in vigore dopo Pasqua, da mercoledì 7 aprile. Lo ha confermato il premier Mario Draghi dopo la cabina di regia con i ministri. "Un'ottima notizia - esclama su Twitter il deputato forlivese Marco Di Maio -. Come anche noi di Italia Viva diciamo da mesi, la scuola deve essere la prima a riaprire. Prossimo obiettivo rientro in sicurezza di superiori e università".

Dopo Pasqua l'intenzione del governo è di "riaprire" le scuole "fino alla prima media: il ministro Bianchi sta lavorando perché questa riapertura avvenga in modo ordinato e in alcuni casi sara' possibile effettuare dei test, ma un'azione estensiva mi pare un'esagerazione - sono le parole di Draghi -. Aprire ulteriormente aumenta le forme di contagio; nel frattempo una serie di evidenze scientifiche dimostrano che la scuola fino alla prima media è fonte di contagio in maniera molto limitata, in presenza di tutte le altre restrizioni: il trasporto e le attivita' parascolastiche sono fonte di contagio".

"La situazione rimane molto preoccupante - evidenzia Draghi -. Avevamo deciso che se ci fosse stato uno spazio, lo avremmo utilizzato per la scuola fino alla prima media. Aprire ulteriormente aumenterebbe il numero e le forme di contagio". Quindi ha aggiunto: "Ci sono state scelte dei governatori sulla chiusure delle scuole che dovranno essere riconsiderate, sulla base della scelta del governo che ritiene la scuola in presenza un obiettivo primario".

Nuovo decreto

Il decreto legge con le nuove misure arriverà in Consiglio dei ministri nei primi giorni della prossima settimana, probabilmente già martedì. Per il decreto che sarà in vigore dal 7 aprile i ministri che sostengono la linea del rigore hanno chiesto ancora un mese di divieti, eliminando proprio la fascia gialla. Le nuove misure dovrebbero essere in vigore fino a fine mese di aprile. A parte la novità sulla scuola, per il resto dovrebbero essere confermate tutte le restrizioni attualmente in vigore. La proroga dello stato di emergenza covid oggi non è stata discussa. Il provvedimento è in scadenza il prossimo 30 aprile.

Vaccini

Draghi ha annunciato che arriverà una norma sugli operatori sanitari che non si vaccinano: "Il governo intende intervenire, non va assolutamente bene che operatori non vaccinati siano a rapporto con malati. La ministra Cartabia sta preparando un provvedimento a riguardo". Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha sottolineato che il provvedimento "è al vaglio ma l'adesione del personale sanitario è rilevante, noi interverremo su una quota residuale".