Scuola in estate e Decreto sostegni, Croatti (M5S): "Stanziati 800mila euro il Riminese"

Il Ministero ha assegnato a tutte le scuole sul territorio nazionale i 150 milioni stanziati dal decreto sostegni che verranno impiegati per l’attuazione del Piano Estate. La media è di 18mila euro per scuola e ai fini della ripartizione si è preso in considerazione il numero degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, come annuncia il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti. "Queste risorse sono finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022".

Continua Croatti: "Prosegue lo sforzo del governo per rafforzare il nostro sistema scolastico. Le risorse complessive disponibili per le scuole ammonteranno in questa fase a 510 milioni: oltre ai 150 milioni del decreto sostegni, ci saranno 320 milioni dal PON, programma operativo nazionale per la scuola (risorse europee) e infine i 40 milioni dai finanziamenti per il contrasto delle povertà educative".

Il riparto delle risorse per gli istituti della nostra provincia:

- CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI (RIMINI) € 24.442,44;

- 1 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R. (SANTARCANGELO DI ROMAGNA) € 22.080,85;

- 2 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R. (SANTARCANGELO DI ROMAGNA) € 13.638,17;

- IC S. GIOVANNI IN MARIGNANO (SAN GIOVANNI IN MARIGNANO) € 18.538,47;

- IC MONDAINO (MONDAINO) € 7.950,68;

- IC PONTE SUL MARECCHIA (VERUCCHIO) € 24.599,88;

- IC CATTOLICA (CATTOLICA) € 23.812,68;

- IC MIRAMARE (RIMINI) € 20.585,18;

- IC ""ALBERTO MARVELLI" (RIMINI) € 32.885,12;

- MISANO ADRIATICO (MISANO ADRIATICO) € 21.726,61;

- IC VALLE DEL CONCA MORCIANO (MORCIANO DI ROMAGNA) € 32.156,96;

- IC CORIANO (CORIANO) € 18.203,91;

- IC BELLARIA (BELLARIA-IGEA-MARINA) € 18.361,35;

- IC NOVAFELTRIA "A. BATTELLI" (NOVAFELTRIA) € 20.781,98;

- IC PENNABILLI (PENNABILLI) € 7.635,80

- I.C. "GIANFRANCO ZAVALLONI" (RICCIONE) € 23.753,64;

- IC N. 1 RICCIONE (RICCIONE) € 25.091,88;

- IC IGEA (BELLARIA-IGEA-MARINA) € 19.679,90;

- IC XX SETTEMBRE (RIMINI) € 23.576,52;

- CENTRO STORICO (RIMINI) € 25.465,79;

- IC FERMI (RIMINI) € 30.425,13;

- IC ALIGHIERI (RIMINI) € 30.858,09;

- IC OSPEDALETTO (CORIANO) € 13.146,17;

- I.S.I.S.S. "P. GOBETTI" (MORCIANO DI ROMAGNA) € 17.751,27;

- I.S.I.S.S. "TONINO GUERRA" POLO SCOLAST (NOVAFELTRIA) € 16.688,56

- I.S.I.S.S. "L. EINAUDI - R. MOLARI" (SANTARCANGELO DI ROMAGNA) € 27.532,18;

- S.M.S. "TERESA FRANCHINI” SANTARCANGELO DI ROMAGNA € 16.472,08;

- S.M.S. "A. BERTOLA" (RIMINI) € 12.988,74;

- 1 RIMINI (RIMINI) € 10.843,63;

- LICEO "G.CESARE - M.VALGIMIGLI" (RIMINI) € 48.314,16;

- LICEO "A. EINSTEIN" (RIMINI) € 20.093,18;

- LICEO "A. SERPIERI" (RIMINI) € 27.335,38;

- LICEO "A. VOLTA - F. FELLINI" (RICCIONE) € 34.400,47;

- I.P.S.S.E.O.A. "S. SAVIOLI" (RICCIONE) € 18.302,31;

- I.P.S.S.E.O.A. "S.P. MALATESTA" (RIMINI) € 14.976,41;

- "L.B. ALBERTI" (RIMINI) € 12.713,22;

- I.T.S.E. "R. VALTURIO" (RIMINI) € 15.350,32;

- I.T.T.S. "O. BELLUZZI - L. DA VINCI" (RIMINI) € 27.571,54;

- "M. POLO" (RIMINI) € 16.157,20