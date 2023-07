Scuola dell'infanzia di Canonica, i nuovi spazi per la didattica pronti in tempo per il nuovo anno scolastico

Si è svolto lunedì, 3 luglio, in municipio l’incontro tra amministrazione comunale, direzione del secondo circolo didattico di Santarcangelo e genitori di bambine e bambine che dall’anno scolastico 2023/24 frequenteranno la nuova scuola dell’infanzia di Canonica. Nel corso del colloquio, la sindaca Alice Parma e l’assessora alla Scuola, Angela Garattoni, hanno informato le famiglie che le aule che accoglieranno le due sezioni di scuola dell’infanzia attualmente ospitate presso il Peter Pan di Poggio Torriana saranno pronte in tempo utile per l’inizio dell’attività didattica, insieme agli spazi dedicati ai servizi ausiliari.

Bambini e bambine potranno quindi cominciare l’anno scolastico nella nuova struttura, che per la parte restante – compresa l’aula civica a disposizione della cittadinanza, alcuni spazi comuni, le finiture delle aree esterne e un’ulteriore sezione non attivata per questo anno scolastico – sarà completata nei due mesi successivi, con i lavori che andranno avanti fino alla fine di novembre 2023, in piena sicurezza e nel rispetto di esigenze e tempi dell’attività didattica.

L’allungamento dei tempi previsti per il cantiere – che aveva sostanzialmente seguito il cronoprogramma fino ai primi mesi dell’anno – è dovuto al ritardo nella consegna di alcune materie prime e agli eventi alluvionali dello scorso maggio, che hanno creato serie difficoltà all’impresa esecutrice dell’opera, la cooperativa Formula Servizi, la cui sede principale si trova a Forlì.