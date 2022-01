La scuola dell'infanzia sfida i contagi e conia la "grande bolla" per garantire il personale

I numeri delle sezioni delle scuole di infanzia chiuse cominciano a diminuire e, solo in questa settimana, ne sono rientrate più della metà, assestandosi a poco più di dieci. Una tendenza che dovrebbe essere l’indice di un atteso assestamento dei contagi e di una sua progressiva diminuzione, probabilmente dalla prossima settimana. Ma i numeri spiegano solo in parte un fenomeno così complesso e impattante, come quello della pandemia sanitaria. In questi mesi, in questi anni, negli uffici dei servizi educativi del Comune di Rimini, nelle stanze del coordinamento pedagogico, e nelle aule degli asili, hanno capito che ogni storia è diversa e che serviva coraggio e spirito innovativo per affrontare con strumenti nuovi un problema inedito. In mezzo a tanta incertezza c’è stato un obbiettivo chiaro e condiviso: fare tutto il possibile, e anche di più, per tenere aperte le sezioni di infanzia.

Laddove i numeri tendono ad uniformare e appiattire un fenomeno, il coordinamento pedagogico ha lavorato per diversificare gli approcci, cercando soluzioni innovative in grado di tenere le porte degli asili aperte fino all’ultimo momento disponibile. E ogni volta che una soluzione sembrava finalmente trovata, avere la forza e il coraggio di cambiarla una volta ancora, in base alle notizie che arrivano di ora in ora. E allora ecco gli amministrativi diventare centralinisti per tenere aperti in tempo reale i contatti con le famiglie, maestre cambiare sede o garantire più turni per sopperire alle assenze delle colleghe contagiate, pedagogiste in servizio sette giorni su sette, per poter continuare a tenere aperte le scuole o risponde ai dubbi e insicurezze dei genitori.

“Un lavoro enorme che – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini - fuori dai riflettori, impegna quotidianamente pedagogiste, maestre, educatrici, personale e funzionari, senza sosta, ormai da mesi. Ogni storia è diversa, e qualcuna, forse, vale la pena di essere raccontata, per provare a guardare la pandemia anche attraverso l’esperienza di chi, ogni giorno, lavora con i nostri bimbi più piccoli. Persone speciali, prima che bravi professionisti, a cui va tutta la mia stima personale e il ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale”.

Tatiana Bruscia e Annalisa Capucci sono due maestre del nido d’infanzia Isola blu, e lavorano in un gruppo di 8 colleghe, per ospitare una quarantina di bimbi compresi tra zero e sei anni. “Abbiamo scelto di unire sezioni che una volta erano divise, appunto, in bolle diverse, ognuna libera al suo interno ma chiusa nei confronti delle altre. Con i più piccoli, è bene ricordarlo, non si usano mascherine. Noi all’Isola blu abbiamo deciso di farne una unica, la grande bolla appunto, unendo diverse sezioni e più classi di età. In questo modo noi maestre riusciamo a lavorare in maniera più collaborativa e dove non arriva una, ci pensa un’altra. Attenzione però, non è solo una modalità operativa legata alle problematiche sanitarie, a cui comunque sta dimostrando di dare risposte inedite ed efficaci, la grande bolla è una vera e propria scelta pedagogica innovativa”.