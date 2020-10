Alunni positivi al liceo scientifico: mascherina obbligatoria anche seduti al banco

I casi di coronavirus continuano ad aumentare e anche fra i più giovani il virus non mette il freno. Oltre ai casi registrati al liceo classico Giulio Cesare, sono stati riscontrati casi di positività anche al liceo Serpieri di Rimini. Il preside Francesco Tafuro, sul sito internet della scuola, ha comunicato la positività di alcuni allievi dell’istituto e, pertanto, su disposizione dell’Ausl, scatta l'obbligo di indossare la mascherina anche seduti al banco fino al 6 novembre.

Non sono previste quarantene nelle classi ma il preside reitera "la raccomandazione a studenti e personale per l’assunzione del massimo livello di responsabilità nei comportamenti, a scuola come in tutti i momenti della vita quotidiana". Il dirigente sottolinea in particolare che attualmente la mascherina è prescritta in tutti i luoghi comuni, all’aperto come al chiuso.