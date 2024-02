Mondo della scuola in lutto, il liceo Einstein piange la storica professoressa di Chimica e scienze

Il mondo della scuola riminese raggiunto ancora da un lutto. Dopo l’addio della storica vicepreside del liceo classico “G. Cesare” Cinzia Montevecchi, durante le scorse ore è scomparsa la professoressa Elena Bianchi Tempesta, per tanti anni anima del liceo Einstein e fondatrice dell’arboreto. Aveva 79 anni. Tante le generazioni di alunni a cui ha insegnato, la sua materia era Chimica e Scienze naturali. A ricordarla anche il primo cittadino Sadegholvaad, che ha speso un messaggio di cordoglio nella memoria anche della professoressa Montevecchi: “Ci sono persone che cambiano in meglio le nostre vite, anche se magari ce ne accorgiamo dopo molto tempo. E allora, in quel momento, la nostalgia, gli aneddoti, il rimpianto e il ringraziamento diventano una sola cosa, intrisa di commozione e dolcezza. Negli ultimi giorni se ne sono andate due insegnanti riminesi, Cinzia Montevecchi e Elena Bianchi Tempesta. Due eccezionali professoresse che, a leggere e ascoltare i tanti ricordi, hanno avuto la capacità di restare per sempre nella mente e nei cuori di tutte le loro studentesse e degli studenti, oggi adulti”. I funerali sono stati fissati per sabato (17 febbraio), alle 14, nella chiesa parrocchiale di Gesù nostra riconciliazione, in via della Fiera.