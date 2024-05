A scuola si impastano farina, sale e acqua: con ‘Mani Intelligenti’ Confartigianato insegna a fare il pane

È in pieno svolgimento il ciclo di incontri ‘Mani Intelligenti’, promosso da Confartigianato Imprese Rimini nelle scuole elementari del territorio. Tramite laboratori didattici, il percorso mette a contatto i bambini con gli ingredienti utili a produrre il pane artigianale. “Confartigianato – racconta il presidente Davide Cupioli, direttamente coinvolto nell’iniziativa – ha una lunga tradizione di rapporto con le scuole del territorio. Crediamo utile condividere con gli studenti più giovani sia la soddisfazione che genera il ‘fare con le mani’, sia lo spirito che anima noi artigiani, alle prese tutti i giorni con qualcosa di irripetibile che offriamo ai clienti. L’augurio è che, crescendo mantengano questa curiosità per il lavoro artigiano, svolgendolo a loro volta o rispettandolo perché ne conoscono i sacrifici che chiede”. 163 bambini delle classi prima, seconda, terza e quarta, impastano farina, sale e acqua, per trasformarli in gioielli, mattonelle, ciondoli e addobbi.

Al termine, ai bambini viene consegnato il kit con gli ingredienti con i quali hanno realizzato il loro laboratorio. La farina utilizzata è stata gentilmente offerta dal Molino Spadoni e altri ingredienti da Mo.Ca., entrambe aziende del territorio. La natura, il parco, l’orto, il mare, il grano e i semi sono le tematiche unificanti del lavoro dei bambini e dunque foglie, fiori, grano, conchiglie, erbe aromatiche impreziosiscono i manufatti dei ‘piccoli artigiani’. L’esito del loro lavoro creativo sarà presentato ai loro genitori e ai compagni nella mostra organizzata in occasione della festa di fine anno scolastico.

Da Confartigianato Imprese Rimini un grazie alle insegnanti delle scuole “Andersen” e “Don Milani” dell’IC Ospedaletto (Manuela Virgili, Manuela Tamagnini, Virginia Simonini, Gilda Pratelli, Laura Fabbri, Sabina Morri); e della scuola “F. Casadei” dell’IC Fermi (Concettina Di Filippo, Francesca Picozzi, Maria Di Russo, Valeria D’Urso).