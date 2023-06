Scuola materna, ora con la tecnologia si possono vedere i posti liberi. C'è disponibilità in 19 strutture

Sono ancora disponibili posti per il prossimo anno educativo in 19 scuole di infanzia statali (3-6 anni), comunali private convenzionate. Per informare le famiglie, i servizi educativi del Comune di Rimini hanno pubblicato una lista con il nome delle scuole, gli indirizzi e i contatti delle singole scuole. Si tratta di un servizio di ricognizione che viene svolto proprio per facilitare la ricerca di quelle famiglie ancora interessate a un posto nelle scuole di infanzia, aggiornate quasi in tempo reale (quello pubblicato sul sito – che riportiamo per comodità in allegato - lo è fino alla settimana in corso). Qualche esempio? Posti comunali ancora disponibili a Santa Giustina (Al Zgheli), statali nel comprensorio Marvelli (Girasole) e Miramare (Marebello, Il papavero).

Quello riminese per l’infanzia è infatti un servizio di offerta che, da circa un decennio, è caratterizzato da un sistema integrato di iscrizione fra scuole d'Infanzia statali, comunali e private. Il sistema funziona grazie a una piattaforma informatica condivisa da tutte le scuole del territorio riminese sulla quale convergono le iscrizioni. Il Comune governa così il sistema, facendo in modo che le famiglie che hanno presentato più domande a un certo punto optino per una scelta univoca, liberando così gli altri posti. Con questa soluzione l'efficienza distributive dei posti è massima.

“Un investimento tecnologico - spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini – che si trasforma in servizio concreto per le famiglie, offrendo loro una mappatura dei posti liberi, e relativi contatti, per facilitare la scelta del servizio. Dopo l’ormai consolidata collaborazione sulle iscrizioni tra scuole per l’infanzia statali, comunali e convenzionate, il nuovo portale del diritto allo studio e delle rette prosegue questo cammino, offrendo un monitoraggio aggiornato regolarmente. Un servizio che nasce dalle proposte dei nostri uffici, grazie all’ascolto delle esigenze delle famiglie che quotidianamente si recano in via Ducale o telefonano al nostro centralino per avere novità sui posti disponibili. In questa maniera è direttamente il Comune che svolge un servizio che prima erano le singole famiglie a dover svolgere in autonomia, con una comunicazione sul nuovo portale che affianca alle scuole i contatti a cui chiedere subito informazioni e modalità di iscrizione. Un sistema integrato a forte guida comunale, che ci permetterà di implementare la qualità e la fruibilità di servizi per l’infanzia diffusi e di qualità”.