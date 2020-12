La scuola si colora di arte e la voce di settanta musicisti invade il centro storico

Le condizioni meteorologiche impongono il rinvio dell’opera pittorica murale prevista a Santarcangelo su una delle facciate che delimitano il cortile della scuola elementare Pascucci nell’ambito dell’iniziativa “L’Arca di Santarcangelo. Suoni, Arte, Natura”. La decisione è stata presa in accordo con l’artista di fama internazionale Agostino Iacurci dal momento che le previsioni del tempo e l’allerta meteo regionale prevedono vento forte, pioggia e alti livelli di umidità. Condizioni che potrebbero seriamente compromettere la possibilità di completare l’opera – realizzata in tempera acrilica – i cui lavori sarebbero dovuti iniziare nella giornata di oggi (lunedì 28 dicembre). Già fissate le nuove date del progetto di arte urbana, realizzato con la sponsorizzazione tecnica del Gruppo IVAS: dall’1 al 11 aprile 2021, in occasione delle festività pasquali.

Completata invece l’installazione degli stendardi sulla facciata della scuola in piazza Ganganelli, che insieme ai poster stradali e ai gagliardetti nei negozi, dissemina il concept dell'Arca di Santarcangelo secondo il progetto artistico visivo cura dell'impresa creativa PopUp Studio. Stendardi e manifesti sono stati realizzati dall'artista Allegra Corbo e dal grafico Raffaele Primitivo. Nel frattempo, dalle 10,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 17 per le vie del centro commerciale naturale è possibile ascoltare la speciale colonna sonora realizzata da una settantina di musicisti locali: fra reinterpretazioni di brani che rappresentano il Natale per gli artisti e inediti creati appositamente per l’occasione, sono 30 le canzoni che compongono la compilation. Da oggi il progetto musicale – realizzato da Fo.Cu.S. e curato da Andrea Alessi, Nicolò Fiori, con la collaborazione di Franco Naddei e il supporto tecnico di Mirko Zaghini – sbarca anche a Rimini. Lunedì la sindaca Alice Parma e Andrea Alessi hanno presentato infatti la colonna sonora a Radio Ora, la web radio del Comune di Rimini, mentre mercoledì a partire dalle ore 15 la compilation risuonerà nelle vie del centro di Rimini. Prossimamente, il progetto verrà presentato anche da anche CFR - Cosmic Fringe Radio, la web radio di Pennabilli e della comunità del festival “Artisti in Piazza", che trasmetterà anche la playlist dell'Arca di Santarcangelo.