I ragazzi della scuola si ritrovano in piazza e danno vita a un concerto, un sabato di musica live

Sabato (21 maggio), in una mattina già calda di sole estivo, piazza del Tramonto, accogliente crocevia di storie e umanità, si è animata con ancor più vita. Chi è passato per la piazza è rimasto attratto dalla musica live degli alunni della scuola Secondaria di primo grado “Emilio Filippini” di Cattolica, diretti e accompagnati con entusiasmo e professionalità dal loro insegnante di musica: il professor Sandro Marcheggiani.

I ragazzi hanno interpretato canzoni attuali e del passato riviste in chiave moderna, esaltandone originalità e bellezza proprio attraverso la loro personalità e spontaneità. Iniziando con “ Certe notti”, passando per “Imagine” si arriva a “Brividi” e “Light my fire“. Proprio parafrasando queste note e questi testi, è il caso di dire che quei brividi arrivano a tutti coloro che ascoltano, perché la passione che questi ragazzi hanno nel fare musica, é come un fuoco acceso. La musica ha unito le persone e ha rinforzato quel legame che dovrebbe esserci tra il territorio, i giovani e la scuola.