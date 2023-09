E' suonata la prima campanella, in 40 mila tra i banchi. Rimini riparte dalla scuola alluvionata

Il tempo delle vacanze è terminato. Tra un po’ di traffico lungo le strade e qualche imprevisto, si è registrato nella mattinata di venerdì (15 settembre) il ritorno tra i banchi di scuola per 40.973 studenti riminesi. Da Cattolica a Bellaria, tutti dunque in classe tra novità e un nuovo calendario scolastico da affrontare.

Rimini

Prima campanella questa mattina per più di 24.000 studenti nella Città di Rimini. Il sindaco Jamil Sadegholvaad, e la vicesindaca con delega alle politiche educative Chiara Bellini, hanno voluto portare di persona gli auguri in alcuni istituti scolastici, simbolicamente scelti a rappresentanza di tutte le scuole riminesi. Tra queste, le scuole per l’infanzia comunale “Il Glicine” e “La Rondine” – dove era presente anche l’assessore all’edilizia scolastica Mattia Morolli - in zona Ina Casa, la scuola secondaria di primo grado “Marvelli” e la primaria “San Fortunato” e la scuola primaria “Casti”.

“È sempre emozionante il primo giorno di scuola. Lo è per i ragazzi, per i genitori e lo è anche per noi amministratori – hanno spiegato il sindaco Sadegholvaad e la vicesindaca Bellini -. E’ un giorno importante non solo per la città di Rimini in quanto i nostri figli incominciano un percorso di formazione che servirà a costruire un paese e un futuro migliore. Siamo partiti dal “Glicine”, una delle poche scuole della città ad essere stata colpita, seppur lievemente, dai danni dell’alluvione. Grazie al lavoro dei collaboratori, delle maestre, delle pedagogiste tutto è stato pronto per il primo giorno di scuola. Abbiamo parlato con le pedagogiste, le maestre, incontrato i genitori, Poi, dalla scuola senza zaino al tempo pieno, abbiamo conosciuto e toccato con mano il grande potenziale didattico e di servizi a servizio delle nostre comunità scolastiche e, tramite esse, di tutta la nostra città”.

Sono più di 24 mila gli studenti riminesi (da 0 a 19 anni) che oggi hanno iniziato il nuovo anno scolastico 2023/2024: 923 nei nidi del sistema pubblico/privato riminese (0-3 anni), 2.817 nella scuola per l’infanzia (3-6 anni), 5.260 nella scuola primaria di primo grado (le elementari), 2.727 quelli delle secondarie di primo grado (le medie), più di 12 mila nelle scuole secondarie di secondo grado (le superiori).

Coriano

Sono 1150 gli studenti e le studentesse al loro primo giorno di scuola a Coriano. Oltre ai plessi delle Maestre Pie, nei corridoi dell’Istituto comprensivo Ospedaletto la campanella è suonata per 580 alunni e per 500 all’Istituto comprensivo Coriano. “Buon inizio di anno scolastico, voi siete il nostro futuro” è il messaggio portato questa mattina dal sindaco Gianluca Ugolini, dalla vicesindaca e senatrice Domenica Spinelli e dall’assessora all’edilizia scolastica Anna Pecci agli studenti, ai dirigenti scolastici Barbara Cappellini dell’IC Ospedaletto e Fabiola Mazzei dell’IC Coriano, ai docenti e a tutti operatori scolastici.

“Dai più piccoli che per la prima volta hanno fatto il loro ingresso nel mondo della scuola e inizieranno una nuova avventura agli alunni più grandi delle ultime classi- hanno detto all’unisono gli amministratori – l’augurio più grande è di fare tesoro di questa esperienza. Dai banchi di scuola si attinge all’istruzione, che grazie ai vostri insegnanti sarà fondamentale per affrontare la vita di futuri giovani e adulti. Da qui nascono anche le prime amicizie che vi accompagneranno negli anni a venire. Divertitevi studiando, questo è il nostro in bocca al lupo più grande”.

Durante la pausa estiva, l’amministrazione ha avviato e completato, oltre ai lavori di manutenzione ordinaria, numerosi interventi di manutenzione straordinaria per un ammontare complessivo di circa 200.000 euro. In particolare è stato eseguito il rifacimento dell’impianto di riscaldamento sia al piano terra e al piano seminterrato della scuola primaria “Favini” che in gran parte della scuola secondaria di primo grado “Gabellini”. In quest’ultima sono stati realizzati ex novo anche i bagni. Alla scuola dell’infanzia “Arcobaleno” attraverso una serie di micropali è stato realizzato un comodo marciapiede di collegamento tra la parte anteriore dell’edificio rivolta in via Giovagnoli e quella posteriore. A completamento di questi interventi di edilizia scolastica alla scuola secondaria di primo grado di Ospedaletto sono state installate nuove luci di emergenza Led a risparmio energetico.

Verucchio

Un in bocca al lupo e un saluto idealmente a nome dell’intera comunità in un momento che ricorderanno per tutta la vita. Benerdì 15 settembre, la prima cittadina Stefania Sabba ha portato l’augurio istituzionale a tutti i giovani studenti delle classi prime delle Primarie e delle Secondarie di primo grado del comune. Un “tour” che ha abbracciato i plessi del capoluogo e quelli di Villa Verucchio in compagnia della reggente Filomena Di Rella che sostituisce temporaneamente la dirigente Vita Venusia e della collaboratrice della dirigente Elena Bollini.

“E’ un giorno importante per tutti voi, l’inizio di un percorso educativo che vi porterà a formarvi e a diventare gli adulti del domani. Quelli che prenderanno in mano questo mondo e questo Paese. Tutto inizia da qui, su questi banchi che vi accoglieranno per cinque anni, prima di venire sostituiti da quelli dei successivi gradi di istruzione: vi auguro quindi che questo sia solo il primo di tanti giorni belli insieme ai vostri compagni e alle vostre maestre e a nome dell’intera amministrazione rivolgo un augurio speciale di buon anno scolastico oltre che a ognuno di voi anche ai docenti, al personale Ata e alle vostre famiglie. La scuola è uno degli architravi del tessuto sociale di ogni comunità, una bussola fondamentale per la crescita di nuove generazioni che troveranno nel nostro Comune porte sempre aperte e disponibilità massima per ogni esigenza e per la risoluzione di ogni possibile difficoltà. Buona prima campanella a tutti” l’augurio di Stefania Sabba.

Cattolica

Questa la lettera giunta dalla sindaca di Cattolica Franca Foronchi: “Carissime ragazze, carissimi ragazzi, carissime bambine e carissimi bambini, l'inizio di un nuovo anno scolastico è un momento importante e straordinario in cui coesistono la voglia di fare nuove esperienze e la gioia di trovare vecchi e nuovi amici. L'istruzione è la chiave del vostro futuro, è il mezzo attraverso cui potrete esplorare il mondo, sviluppare le vostre competenze e realizzare i vostri sogni. Sappiate che ogni giorno di scuola è un investimento futuro, un passo verso un mondo di opportunità”.

“Gli insegnanti che incontrerete lungo il vostro percorso scolastico saranno le guide preziose in questo viaggio, sono coloro che vi apriranno le porte del sapere, vi ispireranno con la loro conoscenza e vi sosterranno nelle sfide che incontrerete. Siate aperti con loro, cercate di imparare, ponete domande e cercate sempre di migliorare perché i vostri docenti sono qui per aiutarvi a sviluppare le vostre capacità e a realizzare i vostri sogni. Il vostro impegno e la vostra dedizione faranno sicuramente la differenza, metteteci anche la passione e la determinazione, potrete così raggiungere qualsiasi obiettivo che vi porrete. Siate curiosi, esplorate, mettetevi alla prova e non abbiate paura di fallire, perché è anche attraverso gli errori che si può imparare. Ricordatevi che è sempre bene avere uno sguardo verso quei compagni che sono più in difficoltà e che attraverso il vostro aiuto sapranno dimostrarvi quanto anche voi possiate imparare da loro. Costruite passo a passo, insieme alla comunità educante, un futuro luminoso per voi stessi. Auguriamo a ciascuno di voi, alla vostra nuova Dirigente, ai vostri insegnanti, alle vostre famiglie e a tutto il personale scolastico un anno scolastico straordinario, divertente e ricco di stimoli”.