Scuola primaria Carpignola: aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza dei controsoffitti

Aggiudicati i primi lavori di antisfondellamento, che garantiranno ancora maggiore sicurezza a solai e controsoffitti, al plesso scolastico della primaria Carpignola. L’intervento si svolgerà durante la pausa estiva, prederà avvio a conclusione dell’anno scolastico e verrà completato entro la ripresa delle lezioni. Ad effettuare i lavori sarà il consorzio Co.Pro.La. (Consorzio Produzione Lavoro Artigiano) di Senigallia che si è aggiudicata la gara per un importo pari a circa 370mi1a euro. Si tratta di un primo intervento di un più ampio progetto di messa in sicurezza che prevederà medesimi lavori a solai e controsoffitti per la scuola secondaria Filippini e la materna Corridoni. L’intervento complessivo sui tre plessi scolastici cittadini si è reso possibile grazie al reperimento nei mesi scorsi, da parte degli uffici di Palazzo Mancini, di un finanziamento da 1 milione di euro arrivato dal Ministero dell'Istruzione.

Dagli stessi uffici tecnici, intanto, si evidenzia il particolare momento che sta affrontando il settore dei lavori pubblici. “Non è il momento migliore – sottolinea il Dirigente Baldino Gaddi - per quel che riguarda il reperimento della manodopera, nel particolare per questi lavori di edilizia scolastica alla Carpignola hanno presentato offerta soltanto due ditte. Questo perché sia la disponibilità della manodopera, sia il costo dei materiali lievitato a causa del conflitto in Ucraina e del picco di richieste dovute al cosiddetto ecobonus 110%, rendono difficile l’avvio di alcuni cantieri legati all’utilizzo di specifici materiali. Ad ogni modo, la ditta che si è aggiudicata i lavori ha assicurato le massime garanzie per lo svolgimento di questo cantiere durante l’estate, siamo fiduciosi e vi sono tutti i presupposti affinché vengano rispettati tempistica e modalità di esecuzione».

Proprio in questi giorni, l'Amministrazione ha pubblicato anche l'avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per appaltare i lavori che interesseranno solai e controsoffitti la secondaria Filippini. L'importo stimato per l’intervento, in questo caso, si aggira intorno ai 275mila euro. Infine si procederà anche all'affidamento dei lavori per l’ultimo plesso su cui sono previsti interventi di messa in sicurezza, quello della materna Corridoni. Anche questi due cantieri si svolgeranno durante la pausa estiva delle attività scolastiche. "Sensibilità ed attenzione massima verso l’edilizia scolastica - dichiara la Sindaca, Franca Foronchi – da parte della nostra Amministrazione per consentire agli studenti la possibilità di vivere e formarsi in luoghi pienamente sicuri dal punto di vista strutturale ed energetico, accessibili e soddisfacenti per le varie esigenze didattiche ed efficienti. Ricordando che la scuola è uno dei capisaldi di una comunità solidale, coesa e culturalmente vivace".