Scuola Repubblica, a metà novembre parte la demolizione. Il nuovo istituto costerà 7 milioni

Nuovo step per i lavori della scuola primaria Repubblica. Venerdì mattina (13 ottobre), l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni e il dirigente Baldino Gaddi, insieme con i tecnici dell’ufficio, hanno incontrato l’amministratore delegato della ditta che si è aggiudicata l’appalto, la società “Consorzio stabile Acreide”, il quale ha confermato il cronoprogramma dei lavori. “Stiamo entrando nel vivo dell’appalto” spiega l’assessore Uguccioni. Da metà novembre, si parte quindi, con i lavori per la demolizione della vecchia struttura. Il costo per la realizzazione della nuova scuola è di 7 milioni e 200mila euro, di cui più della metà con risorse extra comunali e precisamente con 2 milioni e 4 del Pnrr, mentre un milione e 700mila euro saranno reperiti autonomamente dalla ditta per l’adeguamento sismico ed energetico.

“Scuola Repubblica è un’opera fondamentale – commenta l'assessore Uguccioni – Abbiamo deciso di non spostarla, di costruire un nuovo edificio sulla stessa area, ma con un progetto all’avanguardia. Siamo certi che sarà un’opera che apporterà grande beneficio alla nostra comunità in termini architettonici, ambientali, estetici e didattici”. Presenti al confronto anche ingegneri e tecnici della Mynd srl, la società che ha messo la firma sul progetto e Laura Belemmi della Soprintendenza, responsabile della supervisione archeologica dei lavori.