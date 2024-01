Scuola, a Rimini il 15,6% degli studenti non prende parte all'ora di Religione

La Romagna si piazza sopra la media nazionale del 15,5% di quota di studenti di istituti pubblici che non si avvalgono dell'ora di religione, dalle scuole di infanzia alle superiori. La provincia di Ravenna risulta la più refrattaria, con il 28,1%, seguita da Forlì-Cesena, 19,64%, e Rimini, 15,62%. Sono i dati riferiti all'anno scolastico 2022-2023 resi pubblici dall'Unione degli atei e degli agnostici e razionalisti, Uaar, a seguito della richiesta di accesso civico presentata al ministero dell'Istruzione che ha portato alla "liberazione" dei dati sull'insegnamento di religione cattolica di tutte le scuole d'Italia.

Più nel dettaglio dei numeri, nel Comune di Ravenna tra le scuole con le percentuali più alte di non adesione ci sono l'istituto professionale Olivetti-Calligari, 66,38%, il liceo Nervi-Severini, 60%, la primaria Iqbal Masih, 43,16%. Tra quelle con percentuali più basse l'Infanzia Classe, 4,44%, mentre in provincia nessuna mancata adesione alla scuola d'infanzia Arcobaleno di Faenza. Per quanto riguarda la provincia di Forlì-Cesena, nel capoluogo tra i picchi si supera l'82% alla scuola d'infanzia Le margherite, il 63% alla primaria Manzoni, il 44% alla secondaria di primo grado Maroncelli e all'istituto tecnico Baracca. Adesione totale, invece, alle scuole d'infanzia Aeroplano, Il papavero e Pettirosso Villafranca, mentre in provincia a Tredozio su tre istituti e un'ottantina di studenti, in tre non si avvalgono dell'ora di religione. Infine a Rimini sfiora il 32% la scuola d'infanzia San Giuliano, il 39% l'istituto professionale Alberti, mentre la primaria Ferrari è al 44,62%. Adesione totale, invece, alla primaria Fortunato Grazie. (fonte: agenzia Dire)