Scuola, il Ceis festeggia 75 anni: le iniziative speciali per il compleanno

Compleanno speciale per il C.E.I.S. Il Centro Educativo Italo Svizzero compie 75 anni, un anniversario che verrà festeggiato il 1° maggio con una serie di iniziative e progetti. Il 2021 segna un importante traguardo per la scuola, una lunga storia fatta di generazioni di bambini, famiglie, insegnanti, educatori e tutti coloro che hanno collaborato alla formazione di migliaia di riminesi.

Il 1° maggio 1946 veniva ufficialmente inaugurata la struttura del Ceis, una preziosa realtà donata a Rimini dalle organizzazioni sindacali svizzere. Oggi, dopo 75 anni, il Ceis è ancora attivo e rimane un punto di riferimento pedagogico e didattico per insegnanti, studenti e famiglie. “Una scuola senza tempo è la nostra frase ricorrente delle iniziative celebrative per questo 2021, pensando sì al passato ma guardando soprattutto al futuro e, in particolare, in questo periodo durissimo a causa della pandemia covid-19 - spiega Paolo Zaghini, presidente del Consiglio di Amministrazione del Ceis - Un futuro che deve vederci ancora una volta impegnati a lavorare per costruire un percorso educativo all’altezza dell’insegnamento datoci dalla fondatrice Margherita Zoebeli, 75 anni fa”.

Le iniziative per il compleanno

Per questo importante compleanno la scuola avrebbe voluto organizzare una grande festa per gli alunni di oggi e di ieri, ma le restrizioni dovute alla pandemia lo impediscono, ma sono state organizzate comunque diverse iniziative compatibili con il momento. È in programma un appuntamento on-line per sabato 1° maggio, alle ore 17.30 sulla pagina Facebook (facebook.com/asilo.svizzero) e sul suo sito web, aperto a tutti, in cui il presidente del Consiglio di Amministrazione, Paolo Zaghini, la direttrice Ilaria Bellucci, ricorderanno alcuni momenti cardine del passato e della storia della scuola per guardare al futuro e costruire nuovi ponti verso il domani. Interverranno, inoltre, numerosi ospiti a testimoniare esperienze e ricordi.

È stato inoltre creato un manifesto celebrativo dedicato ai 75 anni e alla fondatrice, realizzato grazie al contributo di tutte le classi di studenti che hanno lavorato sul concetto "Una scuola senza tempo". I lavori sono stati poi fatti dialogare con un intervento grafico che ha utilizzato con stile patchwork disegni e foto d'epoca. Un progetto costruito insieme all'agenzia riminese Studio Fabrica che si è occupata anche di realizzare il nuovo sito web del Ceis, rinnovato nella grafica e nei contenuti, puntando all’interattività e a raccontare questa realtà a tutti coloro che sono interessati al suo progetto educativo e pedagogico. E, infine, è stato creato un progetto fotografico narrativo dedicato "Ai volti del Ceis" ovvero a tutte le persone che ogni giorno lavorano nel Villaggio, e che si può scoprire sul nuovo sito web.

Il Ceis ha in cantiere altre iniziative che verranno sviluppate nel corso dell’anno.