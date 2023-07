Scuola Saffi, in corso i lavori di adeguamento sismico alle due palazzine. Investimento da 2 milioni di euro

Procedono i lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento sismico delle palazzine A e B della succursale Saffi: circa 2 milioni di euro il costo dei due interventi, analoghi per ciascun edificio ma con tempi di esecuzione differenti.

Il cantiere alla palazzina A è infatti iniziato già nella primavera 2022 con la realizzazione delle nuove fondazioni e dei micropali, di una struttura esterna in acciaio e calcestruzzo composta da un’intelaiatura di travi e controventi metallici e da pareti in cemento armato. Poiché interessa i locali interni, la seconda fase è invece iniziata dopo la fine dell’anno scolastico per non intralciare le lezioni ed è tutt’ora in corso, e prevede l’installazione di tre strutture reticolari piane collocate ai vari livelli dei sottotetti che collegheranno l’edificio alle strutture in acciaio esterne.

L’intervento alla palazzina B è invece iniziato nella primavera 2023: i lavori al momento stanno interessando la realizzazione di nuove fondamenta per le strutture reticolari esterne mentre nell’estate 2024 è in programma la demolizione degli impalcati sottotetto, l’installazione di nuovi controsoffitti, dei reticolati e dei telai esterni in acciaio.

Oltre due milioni di euro il costo previsto per le opere, finanziate in parte da contributi del Miur confluiti successivamente nel Pnrr, che si aggiungono agli altri interventi realizzati negli scorsi anni sulla sede scolastica, sia dal punto di vista del miglioramento energetico, sia da quello della sicurezza sismica: nel 2019 la sostituzione dei corpi illuminanti con led ad alte prestazioni e bassi consumi energetici, oltre a tutti gli infissi delle due palazzine, nel 2018 il miglioramento sismico della palestra e l’efficientamento energetico dei plessi A e B con la realizzazione del cappotto termico e la coibentazione di solai e sottotetti.