Una nuova scuola in via Bellini e restyling della Ferrarin, si svelano i progetti da 9 milioni del Pnrr

Le scuole del futuro a Bellaria Igea Marina: i progetti del Pnrr’. Questo il titolo e il tema dell'importante incontro pubblico organizzato dall’amministrazione comunale per giovedì (27 aprile); appuntamento fissato per le ore 18.30 presso la sala al piano terra del Palazzo del Turismo.

“Quello dell’edilizia scolastica è un fronte al quale la nostra amministrazione ha rivolto, sin da subito, grande attenzione", spiega il sindaco Filippo Giorgetti introducendo l'incontro di giovedì prossimo. “Grazie anche ai fondi del Pnrr continua -, saranno presto consegnati a Bellaria Igea Marina interventi strategici e di grande rilevanza sul fronte della qualità e della quantità degli ambienti didattico educativi a disposizione dei nostri ragazzi. Parliamo di un pacchetto di opere da quasi 9 milioni di euro, di straordinaria importanza per dare quelle risposte sul fronte scolastico, sul medio-lungo termine, non più rinviabili anche alla luce del previsto andamento demografico dei prossimi anni. Basti pensare”, sottolinea, “che risale a metà degli anni Settanta la costruzione della scuola più recente di Bellaria Igea Marina, la primaria Ferrarin. Per questo, assume una rilevanza assoluta la realizzazione di una nuova scuola primaria in via Bellini, laddove sorgeva il centro tennis di Bellaria ormai dimesso da anni: una struttura moderna e funzionale, fondamentale per aumentare gli spazi didattici cittadini e che sarà perfettamente integrata, anche con interventi ad hoc, con il tessuto urbano, stradale e di piste ciclabili che circonda l’area”.

Un altro importante intervento sul tavolo dell’incontro pubblico di giovedì riguarda “i lavori di ampliamento, ammodernamento, efficientamento energetico e ulteriore messa in sicurezza proprio della scuola primaria Ferrarin. Un'altra opera attesa e di cui la città ha bisogno. Da sottolineare - conclude il primo cittadino -, come i due interventi principali sul piatto in tema di edilizia scolastica – la realizzazione della nuova scuola in via Bellini e la profonda rigenerazione strutturale della Ferrarin - muovano da sole la ragguardevole cifra di quasi 7 milioni di euro”.

Tra i relatori dell’incontro pubblico, vi saranno i dirigenti comunali e i progettisti dei due interventi che saranno illustrati: l’architetto Federico Barboni per la primaria Ferrarin e gli architetti Stefano Balassone e Lorenzo Cantalini dello Studio Dunamis per quanto concerne la nuova scuola di via Bellini.