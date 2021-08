Scuole, ammontano a 500mila euro i lavori di manutenzione completati durante il periodo estivo

In vista della prossima riapertura delle scuole, l’Amministrazione comunale fa il punto sugli interventi di manutenzione già portati a termine e di prossima realizzazione. Complessivamente, gli interventi messi in campo negli ultimi mesi per i diversi plessi scolastici comunali ammontano a quasi 500mila euro, a cui si aggiungono i progetti più consistenti di adeguamento sismico e ampliamento.

Ammonta a circa 23.000 euro il costo complessivo degli interventi che hanno riguardato gli impianti idraulici e fognari: dalla sostituzione delle vasche Imhoff alle scuole “Pascucci” e “Margherita”, alla manutenzione ordinaria agli impianti idrico-sanitari di alcuni plessi scolastici, fino ai lavori sull’impianto di riscaldamento della succursale della media “Franchini”. La manutenzione ordinaria degli impianti elettrici in alcuni edifici e la riparazione dell’impianto fotovoltaico alla scuola dell’infanzia “Il Pollicino” hanno invece comportato una spesa di circa 6.000 euro, mentre 7.000 euro sono stati impiegati per la tinteggiatura di aule e corridoi di alcuni plessi scolastici e per la riparazione di porzioni di pavimenti della scuola Pascucci.

Presso la scuola dell’infanzia “Margherita”, sono stati effettuati i sondaggi finalizzati alla redazione del progetto di adeguamento sismico, inserito nel Piano Triennale dei Lavori pubblici per il 2022 e finanziato per 300mila euro dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ammonta invece a 13.600 euro il costo degli interventi alle aree esterne, dalle manutenzioni agli infissi, dalle recinzioni ai giochi in varie scuole. Gli operai comunali, inoltre, hanno effettuato la potatura di alberi e siepi presenti nei giardini dei plessi e piccole riparazioni di alcuni arredi ammalorati. Entro la fine dell’estate è prevista un’altra tranche di interventi per un investimento totale di 37.000 euro, che riguarderà la posa di nuove tende nelle scuole “Giovanni XXIII” e “Fratelli Cervi”, il riporto di terreno in tutti i giardini per colmare l’abbassamento della quota dovuta alla siccità e la riparazione del pavimento in Pvc al nido “Rosaspina”.

A queste manutenzioni si aggiungono tre interventi più consistenti, completati nel corso del periodo estivo con una spesa complessiva che supera i 400.000 euro. 170.000 euro sono stati impiegati per l’adeguamento antincendio della sede centrale della “Franchini” (con un intervento sull’impianto elettrico e su quelli speciali), mentre ulteriori 140.000 euro hanno finanziato l’adeguamento dell’impianto elettrico e speciale di alcuni plessi scolastici dei due circoli didattici. A completamento delle aule all’aperto collocate nelle scuole di San Martino, Sant’Ermete, San Vito e San Bartolo, l’Amministrazione comunale ha effettuato ulteriori lavori di sistemazione delle aree verdi con camminamenti e rampe che garantiscono l’accessibilità alle aule esterne e interne anche a bambine e bambini a mobilità ridotta, per un investimento complessivo di 93.300 euro. Entro il mese di settembre saranno poi affidati i lavori per l’adeguamento dell’impianto antincendio – mediante la manutenzione degli impianti elettrici e speciali – alla scuola “Marino della Pasqua”, per cui è prevista una spesa di 30.000 euro. Resta aperto fino al 25 agosto, infine, il bando per l’aggiudicazione dei lavori per il completamento della scuola dell’infanzia di Canonica.

“Accessibilità e sicurezza sono i principi alla base degli interventi realizzati e di prossima realizzazione nei plessi scolastici della città”, afferma il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Pamela Fussi. “Con le manutenzioni agli impianti e alle strutture garantiamo la sicurezza degli edifici, e quindi degli studenti e del personale scolastico, mentre grazie alle aule outdoor e agli interventi sugli accessi ai giardini e ai plessi scolastici migliorano l’accessibilità e l’accoglienza. Infine – conclude il vice sindaco Fussi – abbiamo messo in campo un’ampia progettualità in grado di intercettare importanti finanziamenti esterni, come quelli assegnati al Comune per l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia Margherita e della media Saffi oltre all’ampliamento della media Franchini, il cui progetto è candidato a ottenere ulteriori finanziamenti”.