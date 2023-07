Nelle scuole arriva internet veloce, con i fondi del Pnrr interventi in 13 edifici scolastici

Si chiama “Scuole connesse”, il piano previsto da uno specifico bando statale che ha l’obiettivo di fornire a circa 35 mila edifici scolastici, distribuiti sul territorio nazionale, un accesso a internet basato su una connettività veloce. Un piano a cui ha aderito anche il Comune di Rimini per il quale già 8 scuole comunali sono già state cablate e altre 5 lo saranno entro settembre/ottobre.

Si tratta di un operazione estesa a tutto il territorio nazionale attraverso un bando finanziato con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, relative al periodo di programmazione 2014-2020. Un intervento importante previsto all’interno della “Strategia Banda Ultra Larga”, che è stato approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico nell’agosto 2020.

Tra le 656 scuole incluse nel “lotto Emilia Romagna-Marche-Umbria”, ci sono infatti anche le 13 scuole comunali che si stanno cablando con diverse tipologie di interventi previsti dal bando. Tra queste, 8 hanno già visto la conclusione dei lavori, come la “Lucciola”, “Arcobaleno”, “Coccinella”, “Il Delfino”, “La Giostra”, “La Rondine”, “Il Glicine” e “Le Margherite”. Entro il mese di settembre/ottobre invece saranno on-line anche: “Il Gabbiano”, “Il Borgo”, “Il Galeone”, “Il Volo” e “l’Isola Blu”.

L’intervento, che rientra all’interno del Protocollo di intesa firmato fra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dello Sviluppo Economico in data 27 ottobre 2015, ha l’obiettivo di consentire l’accesso a Internet, a ogni scuola prevista nel piano, senza limiti di tempo, orario e volumi, tramite una connettività adeguata. Per ciascuna scuola infatti è previsto un apparato di terminazione di utente CPE (Customer Premises Equipment) di capacità adeguata all’accesso Internet, con velocità - down link e uplink - di almeno 1 Gbit/s e banda minima garantita di 100 Mbit/s simmetrici. Una connettività per le scuole che sarà garantita per cinque anni, inclusi i servizi di manutenzione e di assistenza tecnica.

“Si tratta di un progetto importante - precisa l’Assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli - che ci ha consentito, in alcuni casi di adeguare e in altri di fare ex novo, i cablaggi in 13 scuole comunali del Territorio. Una necessità ormai irrinunciabile anche per le scuole, per consentire ai nostri studenti la possibilità, attraverso il web, di abbattere i confini e accedere in tempo reale a ogni tipo di informazioni, anche quelle più remote. La dimensione digitale è ormai una realtà e le nostre scuole devono poter sfruttarne ogni vantaggio senza limitazioni. Tutto il tema dell’innovazione, dall’illuminazione pubblica alla video sorveglianza, fino anche a questo progetto delle scuole connesse, è un tema che questa Amministrazione sta portando avanti coerente con le linee di mandato. Entro il mese di ottobre si concluderanno anche i cablaggi alle 5 scuole rimanenti previste dal progetto finanziato dal Pnrr”