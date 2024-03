Trecento studenti riccionesi al cinema per l'anteprima del film “I bambini di Gaza”

Trecento ragazzi e ragazze questa mattina hanno partecipato ai Movie Days al Cinema Giometti Riccione, per la proiezione in anteprima del film “I bambini di Gaza” del regista Loris Lai, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 28 marzo.

All’iniziativa hanno aderito le scuole medie dell’Istituto Comprensivo Zavalloni di viale Alghero e viale Ionio, e del liceo Volta-Fellini, che hanno risposto con entusiasmo e commozione alla storia dei due bambini protagonisti, il palestinese Mahmud e l’israeliano Alon, uniti, nonostante tutto, dalla passione per il mare e per il surf.

Una storia che parla di guerra, ma anche di sport, e di un’amicizia che sembra impossibile; tanti spunti di riflessione condivisi con Nicoletta Bortolotti, autrice del libro da cui è liberamente ispirato il film di Loris Lai. L’autrice ha incontrato i giovani spettatori al termine della proiezione per parlare insieme sulle tematiche che la visione del film ha ispirato. Il cinema si conferma, anche per i giovani spettatori, un’arena preziosa per affrontare i grandi temi e cercare di analizzarli e comprenderli insieme.

L’iniziativa si inserisce nei progetti che Cineventi dedica ai ragazzi under 16 per approfondire la loro conoscenza del cinema. Da alcuni anni, nell’ambito di Cinè-Giornate estive di cinema, Cineventi organizza, in collaborazione con il Giffoni Film festival, una sezione di cinema dedicata a ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia, il Cinécamp, il campus cinematografico di quattro giorni con proiezioni, giochi, attività, laboratori ed eventi collegati al mondo del cinema.