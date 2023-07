Scuole sicure, parte la formazione di 95 insegnanti delle scuole dell’infanzia per l'uso dei defibrillatori

Prosegue a luglio, con la formazione di 95 insegnanti delle scuole di infanzia comunale, il programma scuole sicure e cardioprotette voluto dal Comune di Rimini per garantire la massima sicurezza per i bimbi e le bimbe, le famiglie e il personale delle strutture educative comunali. Si tratta di un programma finanziato con risorse del bilancio comunale, già iniziato, che prevede la dotazione in tutte le scuole di infanzia e nidi dell’Amministrazione comunale di defibrillatori, kit di primo soccorso, e relativa formazione per il personale.

Nella prima settimana di luglio saranno i professionisti della Croce Rossa Italiana a formare 95 insegnanti alla conoscenza e utilizzo di tecniche e manovre salvavita e l’utilizzo dei defibrillatori, attraverso lezioni teoriche e tecniche di soccorso con prove pratiche su manichini. La formazione affianca e segue il programma di installazione di defibrillatori nelle scuole di infanzia comunali, finanziato con fondi dell’Amministrazione comunale di Rimini.

“Un programma a tutela della salute e della sicurezza delle nostre scuole dell’infanzia – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini – che ha il valore aggiunto di coinvolgere un numero crescente di cittadini e associazioni di volontariato. Se il Comune ha deciso di anticipare quanto dovrebbe finanziare lo Stato, attraverso risorse del proprio bilancio, sono sempre di più le donazioni di defibrillatori da parte di privati e associazioni di volontariato che dedicano tempo e risorse per il bene comune. Importante sottolineare anche la disponibilità che sta dimostrando il nostro personale educativo, che vedrà una ulteriore crescita a livello di competenze. Un’operazione che mi piace definire “di comunità”, che renderà le nostre scuole dell’infanzia un luogo ancora più sicuro, accogliente e protetto”.