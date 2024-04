"Scuole sicure", siglato protocollo d'intesa tra Prefettura e Comune di Coriano contro lo spaccio

Prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. È questo l’obiettivo del progetto Scuole Sicure per il biennio 2023/2024 che sarà attivato nel comune di Coriano attraverso 11.220 euro finanziati dal Ministero dell’Interno per effetto del protocollo d’intesa sottoscritto nei giorni scorsi tra il sindaco Gianluca Ugolini e il Prefetto Rosa Maria Padovano in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura.

Il progetto prevede l’installazione di due telecamere di videosorveglianza nelle scuole secondarie “Gabellini” di Coriano e “Giuseppe Ravegnani” di Ospedaletto e l'impiego dei mezzi e del personale della Polizia Locale di Coriano. Il sindaco Gianluca Ugolini ha evidenziato il ruolo e l’attenzione dell’amministrazione comunale nel perseguire ogni strada percorribile per assicurare la massima tutela possibile agli studenti che quotidianamente frequentano le scuole, primi luoghi di crescita e formazione dei ragazzi, oltre al nucleo familiare. Le telecamere, una volta installate, rimarranno attive oltre la fine dell’attuale anno scolastico a tutela del patrimonio edilizio scolastico.

“Scuole Sicure” rientra tra le iniziative finanziate dal Fondo per la sicurezza urbana istituito presso il Ministero dell’Interno. Le risorse vengono destinate, in base a graduatorie stilate annualmente, al finanziamento di progetti selezionati e promossi dagli enti locali per attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole.