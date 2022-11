Lavoro nel post diploma? In vetta c'è l'alberghiero Malatesta. Classifica licei: l'Einstein supera il Serpieri

In cerca di lavoro nel post diploma? La scuola che garantisce il miglior indice di occupazione risulta quest’anno l’istituto alberghiero Sigismondo Malatesta con il 72,26. E’ quanto emerge dallo studio di Eduscopio, prendendo come campione coloro che hanno lavorato almeno sei mesi dopo due anni dal diploma. Al secondo posto risulta l’istituto Roberto Valturio con un indice del 70,32.

E' quanto emerge dai dati provinciali dello studio "Eduscopio 2022-2023" raccolti dalla Fondazione Agnelli che, come ogni anno, ha pubblicato la classifica annuale dei migliori istituti superiori italiani che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole. Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro ha analizzato i dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19) in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Il settore tecnico-economico fa registrare i seguenti indici: Roberto Valturio 70,3 (61,8% di diplomati in regola), Marco Polo 65,43 (54,6% diplomati), Einaudi-Molari di Santarcangelo 63,98 (68% diplomati). Settore Tecnologico: Gobetti-De Gasperi di Morciano 63,36 (39,4% diplomati in regola), Belluzzi-Da Vinci 59,7 (53%). Settore Professionale servizi: Sigismondo Malatesta 72,26 (33,3%), Severo Savioli di Riccione 69,08 (46,8%). Indirizzo industria e artigianato: Tonino Guerra di Novafeltria 65,99 (28%), Leon Battista Alberti 64,08 (21,2%).

Università

Lo studio pubblica anche indice Fga che mette insieme la Media dei voti e dei crediti ottenuti, per chi prosegue nei percorsi universitari. Classico: Dante Alighieri indice Fga 80,97, Giulio Cesare – Valgimigli 75,25. Scientifico: Albert Einstein 80,39, Alessandro Serpieri 79,57, Tonino Guerra di Novafeltria 76,32. Indirizzo scienze applicate: Alessandro Serpieri 75,24, Volta-Fellini 69,46. Indirizzo scienze umane: Giulio Cesare-Valgimigli 58,61, Maestre Pie 51,13. Indirizzo linguistico: Tonino Guerra 75,96, Giulio Cesare-Valgimigli 57,84. Indirizzo artistico: Alessandro Serpieri 53,31.

Infine per gli istituti tecnici. Tecnico economico: Gobetti – De Gasperi 66,27, Roberto Valturio 63,53, Tonino Guerra di Novafeltria 62,55. Tecnologico: Tonino Guerra 60,48, Belluzzi-Da Vinci 56,3.