Sebastiano Rossi e Arrigo Sacchi, l’allievo e il maestro si ritroveranno al Neri per la Partita del cuore

La storia riunisce due grandi miti romagnoli del calcio, Sebastiano Rossi e Arrigo Sacchi, l’allievo e il maestro che si ritroveranno a condividere di nuovo lo stesso stadio giovedì 20 luglio per “La Partita del Cuore per la Romagna” in diretta su Italia 1 dal Romeo Neri di Rimini alle ore 21. Saranno 50 gli artisti che scenderanno in campo la sera di giovedì 20 luglio, allo stadio Romeo Neri di Rimini, per il grande appuntamento con “La Partita del Cuore per la Romagna” a sostegno della campagna Mediafriends per aiutare le persone più fragili gravemente colpite dall’alluvione di maggio.

A sfidarsi a scopo benefico saranno la Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri e una selezione di personaggi dello spettacolo e dello sport, il Golden Team per la Romagna, allenata dal grande Arrigo Sacchi.

"È un onore oltre che un piacere partecipare a un evento di solidarietà che ha come finalità il contributo alle associazioni che più di tutti hanno subito danni derivanti dalla alluvione di maggio – commenta Sebastiano Rossi -.

Tanti amici cari sono stati colpiti da questo drammatico evento, per questo ci tengo ulteriormente. Poi avere di fronte il maestro Sacchi sarà divertente immaginare quello che tanti pensano: l’allievo supera il maestro. Avremo modo insieme di ricordare chi ci diede a tutti e due la possibilità di diventare quello che oggi possiamo raccontare. Insieme a Mister Sacchi vincemmo il campionato Primavera del 1982 e vorrei ricordare il nostro dirigente accompagnatore Carlo di Fabio scomparso recentemente".

Inizia tutto il 20 Giugno 1982 con la vittoria dello Scudetto della Primavera del Cesena allenata da Arrigo Sacchi e con Sebastiano Rossi in porta. Sacchi insegna a Seba Rossi l’educazione al calcio, quelle regole ferree da imparare quando si è giovani per maturare professionalmente. 13 settembre 1987, in occasione della partita casalinga contro il Napoli, Seba esordì nel Cesena militava nel campionato di serie B.

Il passaggio al Milan avviene nell'estate delle Notti Magiche, cioè quella della stagione 1990/91. L'esordio in maglia rossonera in campionato, risale al 1991, in una partita importantissima, il derby della Madonnina. Seba esce dal campo imbattuto, il Milan vinse la partita per 1 a 0, con gol di Marco Van Basten. Esordisce in Coppa Campioni qualche giorno prima dell'esordio in campionato. Nella stagione successiva, c'è un cambio sulla panchina del Milan, arriva Fabio Capello, Sebastiano Rossi vince il primo scudetto di una lunga serie.

Nella stagione 1993-1994 aveva superato Dino Zoff (903 minuti) e stabilito il nuovo record con 929 minuti di imbattibilità in Serie A.

Sebastiano Rossi rimane la bandiera del Milan fino al 2002 con la difesa della porta rossonera. Nell’arco degli anni 90 ha vinto praticamente tutto: 5 campionati, 3 Supercoppe italiane, una Champions League (quella del 4-0 al Barcellona nel 1994), una Coppa Intercontinentale e 2 Supercoppe Europee. Nella stagione del 2002/2003, Sebastiano Rossi viene contattato dal Perugia e accetta con entusiasmo la proposta. Senza dubbio è stata una stagione positiva per Sebastiano, che nonostante alcuni infortuni di origine muscolare.

La stagione del Perugia è stata straordinaria, raggiungendo il diritto di partecipare all'Intertoto per conquistare un posto in Coppa Uefa. Sebastiano Rossi termina la sua carriera nel 2003 a 39 anni. Le sue partite in serie A sono state 347 e vanta il record di imbattibilità come portiere titolare senza sconfitta per 58 gare consecutive e, nelle classifiche stilate dagli organi calcistici Seba Rossi è stato considerato tra i cinque portieri più forti al mondo nel periodo compreso fra il 1990 e 1996.

I biglietti per assistere alla “Partita del Cuore per la Romagna” sono disponibili su Vivaticket.com, nei punti vendita Vivaticket di tutta Italia, presso le tabaccherie di Rimini. Il costo dei biglietti è: Curva 7 euro, Distinti 12 euro, Tribune laterali 15 euro e Tribuna Numerata Centralissima 20 euro.

È già attivo il numero solidale 45597. Fino al 22 luglio sarà possibile sostenere la campagna Mediafriends ‘Mediaset per la Romagna’ donando 2 euro per ciascun Sms inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali. Chiamando lo stesso numero da RETE FISSA TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, si possono donare 5 o 10 euro. Chiamando da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile si possono donare 5 euro o sul sito mediafriends.it.