Oltre 30mila presenze per la seconda edizione di SantaPiada a Santarcangelo

Si conclude con un successo la seconda edizione di SantaPiada, la festa della Piadina e della Romagna che venerdì 16 e sabato 17 giugno ha riempito il centro di Santarcangelo. Alex Bertozzi, presidente di Città Viva Santarcangelo che, assieme alla ProLoco, ha organizzato l'evento commenta così il risultato: "Per il secondo anno consecutivo siamo riusciti a iniziare alla grande l'estate degli eventi estivi di Santarcangelo. Il risultato di quest'anno è andato anche oltre allo straordinario risultato dello scorso anno e non possiamo che ritenerci molto soddisfatti del lavoro svolto e, soprattutto, nel vedere tanta gente a Santarcangelo. Le piadinerie hanno lavorato a tambur battente fin dal tardo pomeriggio di entrambe le giornate e, successivamente, l'animazione per le vie del centro ha coinvolto tutti quanti. Tantissimi sono i complimenti che ci sono arrivati dai visitatori della festa: apprezzatissimi i 33 gusti di piadina proposti e l'ampliamento da 8 a 11 piadinerie... elemento che, assieme all'esperienza maturato lo scorso anno, ha permesso un deflusso più veloce delle file dando a tutti la possibilità di gustarsi ottime piadine."

Ha poi continuato Bertozzi: "Vogliamo fare i dovuti ringraziamenti alla fine di queste due bellissime serate: innanzitutto i nostro sponsor e i soci di Città Viva che hanno finanziato il progetto; un ringraziamento al nostro preziosissimo partner, la ProLoco di Santarcangelo e al suo presidente Filiberto Baccolini, e grande grazie a tutte le associazioni di categoria che ci hanno supportato e, infine, all'Amministrazione Comunale di Santarcangelo e all'Associazione culturale FoCus per il sostegno e l'appoggio."

E conclude: "Ma il ringraziamento più grande va a tutte le persone che, con allegria e divertimento, hanno riempito le piazze e le vie del centro di Santarcangelo in queste due serate. Nei loro occhi e nei loro sorrisi vediamo il maggior successo di tutti i nostri sforzi".