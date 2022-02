Secondo il report della Regione in Emilia Romagna, rispetto al 2014, i furti sono calati del 50%

Il Report sicurezza della Regione 2021 (su dati 2020) restituisce una serie di indicatori fondamentalmente positivi: la criminalità cala sistematicamente, confermando una tendenza in atto da almeno sette anni, e anche la percezione di insicurezza misurata dalle indagini Istat registra un andamento deflattivo. Qualche dato: considerata nel medio periodo, la diminuzione dei delitti in regione appare decisa-mente rilevante, benché il dato del 2020 sia fortemente influenzato dall’emergenza sanitaria.

Nell’ultimo anno registrato in Emilia-Romagna sono stati denunciati alle forze di polizia poco meno di 167mila reati: 40mila in meno in valori assoluti rispetto al 2019, corrispondenti a 19 punti percentuali in termini relativi. Una tendenza simile, solo un po’ meno accentuata, si è riscontrata anche nel resto del Nord Est e dell’Italia. Si tratta in realtà di un risultato atteso, dovuto anche ai limiti imposti dall’emergenza sanitaria agli spostamenti e alle attività di routine delle persone, benché la flessione dei reati fosse un fenomeno già in atto dal 2014.

I furti - un tipo di attività criminale diffuso e perciò particolarmente temuto dai cittadini - tra il 2014 e il 2020 in regione sono diminuiti complessivamente di oltre il 50% (-56 punti percentuali). Meno accentuata di quella dei furti, ma allo stesso modo significativa, è stata poi la flessione delle rapine, calate complessivamente di circa 35 punti percentuali. Al pari dei reati cosiddetti “predatori”, nel periodo 2014-2020 anche i reati violenti, sia quelli più lesivi e pericolosi per l’incolumità delle persone, che quelli meno gravi – come, ad esempio, le minacce - sono decisamente diminuiti. Infine, in concomitanza alla riduzione costante dei reati - e probabilmente come conseguenza di ciò - negli ultimi anni in regione è molto migliorata la percezione della criminalità da parte dei cittadini nella propria zona di residenza.