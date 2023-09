La sede della Cgil cambia volto, sulla facciata nord un murale dello Street artist Jodypinge

Con una mattinata dedicata al rapporto tra arte, lavoro e contesti urbani, giovedì 21 settembre la Camera del Lavoro di Rimini proseguirà le iniziative di “La memoria a lungo termine”: la rassegna di eventi che, dallo scorso 24 febbraio, la Cgil di Rimini sta dedicando ai 120 anni dall’istituzione della Camera del Lavoro, avvenuta il 1° ottobre 1903. La mattinata si aprirà alle ore 10 nel Salone Cgil Adriano Polverelli (Via Caduti di Marzabotto, 30) con la proiezione di “Con gli occhi al muro”; un reportage indipendente sulla Street art in Italia prodotto da Antonio Libutti; insegnante e documentarista che introdurrà l’evento. Alle ore 10,45, ancora nel Salone Adriano Polverelli, si aprirà la tavola rotonda dal titolo “L’arte per costruire l’identità di una città”. L’approfondimento, organizzato in collaborazione e con la moderazione dell’associazione “LaBC - La Bottega Culturale”, vedrà la partecipazione della Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Rimini Gabriella Filomena Marangelli, di Antonio Libutti e dello Street artist Jody Boschetti in arte Jodypinge. E’ stato invitato l’Architetto Stefano Piccioli che ha disegnato nel 1979 la sede sindacale di Via Caduti di Marzabotto. La tavola rotonda indagherà il rapporto tra arte e contesti urbani, alla ricerca del ruolo che essa può rappresentare di fronte al frammentarsi della società e dei luoghi. Alle ore 11,45 sarà inaugurata, nel piazzale antistante la Camera del Lavoro di Rimini, l’opera di Jodypinge “Eco” che, sulla facciata nord della sede sindacale, parlerà di memoria e temi sociali alla Città. Jodypinge è il vincitore del bando “La memoria a lungo termine” che la Cgil di Rimini aveva pubblicato per la realizzazione dell’opera.

Dal Biennio rosso all’Autunno caldo: con Biagio Pedrizzi si chiude la rassegna di approfondimenti biografici legati al 120° della Camera del Lavoro di Rimini.

Dopo Capitan Giulietti, lo scorso 20 giugno, Cgil Rimini presenta un’altra indagine biografica inedita, come è stata quella della sindacalista e politica Anna Pizzagalli. Il 21 settembre - giornata della Liberazione di Rimini - alle ore 17:00 nella Corte della Biblioteca Civica Gambalunga (Via Gambalunga, 27) una tavola rotonda discuterà di antifascismo, Resistenza e lavoro a partire dalla figura di Biagio Pedrizzi (1881-1960): sindacalista nel Biennio rosso e assessore anziano del Comune di Rimini nella Giunta Clari fino al luglio 1922. Quella di Biagio Pedrizzi, durante le ricerche storiche condotte, è man mano emersa come una rilevante figura storica nel mondo politico/sindacale riminese, ma anche nazionale. I rapporti tra Biagio Pedrizzi, Giuseppe Giulietti e Gabriele D’Annunzio sono solo alcuni degli aspetti che saranno resi noti nel corso dell’iniziativa. Le ricerche, approfondite grazie anche al contributo documentale e di memoria dei familiari di Biagio Pedrizzi, che saranno presenti all’iniziativa, sono state condotte dallo storico e condirettore di “Ariminum” Andrea Montemaggi, con la collaborazione di Mirco Botteghi per la Camera del Lavoro di Rimini. Parteciperanno alla tavola rotonda, oltre ad Andrea Montemaggi, la Presidente del Comitato Provinciale Anpi Rimini Annarita Tonini e la Segretaria Generale CGIL Rimini Isabella Pavolucci.

Le iniziative pubbliche legate al 120° della Camera del Lavoro di Rimini, patrocinate da Provincia e Comune di Rimini e con la collaborazione di Anpi Provinciale Rimini, Archivio storico Cgil Rimini, Fondazione Argentina Altobelli, Istituto per la storia della resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Rimini, si concluderanno domenica primo ottobre con un doppio appuntamento alle Officine Grandi Riparazioni e al Csa Grotta Rossa Spa.