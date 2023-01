Brutta sorpresa per la sede di Famija Arciunesa, presa di mira dai vandali con scritte e disegni

Brutta sorpresa per la sede di Famija Arciunesa. L’immobile durante la notte tra martedì e mercoledì (11 gennaio) è stato pesantemente vandalizzato. Scritte e disegni ovunque sulle pareti. Sull’accaduto indagano i carabinieri. A spiegare la situazione sui social è il presidente di Famija Arciunesa Francesco Cesarini: “La nostra sede si presenta così ed è, nonostante il sole, una giornata buia e triste per tutti coloro che vogliono bene a Famija Arciunesa. E sia chiaro, il vandalo è colui che imbratta senza sapere ciò che sta facendo. Il writer è altro: creatività, gusto estetico, rispetto per l’arte e soprattutto consapevolezza dell’azione. Procederemo segnalando l’accaduto a chi di dovere, come giusto che sia”.