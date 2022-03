Sedicenne stroncata da una leucemia fulminante. Era una promessa della ginnastica artistica

Mondo della ginnastica e tutto il riminese in lutto per la prematura scomparsa di Elisa Antonacci, stroncata sabato scorso da una leucemia fulminante. Aveva solamente 16 anni. Era una promessa della ginnastica, in forza alla Polisportiva Celle di Rimini che l’ha voluta ricordare con un messaggio dolcissimo, in mezzo alle amiche con cui gareggiava e con cui stava ottenendo degli incoraggianti risultati sportivi. La giovane riminese solo un mese fa aveva perso, a causa di una malattia, il padre. Elisa ha lottato con tutte le sue forze, con tutta la sua grinta proprio come quando scendeva in gara.

Tanti i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto. A partire dalla Ginnastica Riccione: “La Ginnastica Riccione è vicino a mamma Alessandra e alla Polisportiva Celle di Rimini per l'improvvisa scomparsa dell’atleta Elisa Antonacci. Il dolore è grande e noi vi siamo vicini. Il presidente Francesco Poesio e tutto lo staff Ginnastica Riccione”. Tanti i messaggi anche di amici e di appassionati della ginnastica: “Una ragazza d’oro che ti illuminava le giornate”, la ricorda Stefano. E ancora: “Sappiamo tutti che non è giusto, non ci sono risposte ad alcune domande anche se semplici, tipo perché? Voglio solo pensare che sarai tra le braccia del tuo babbone e da lassù, assieme darete forza a chi quaggiù è rimasto. Ciao piccola”.

La sepoltura sarà celebrata lunedì (28 marzo), alle 17, nella Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe al Porto a Rimini. L’invito è quello di fare una donazione all’Ail (Associazione italiana contro le leucemie).