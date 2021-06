Sedute vaccinali serali per la fascia di età 12-19 anni

Mentre proseguono le prenotazioni e le somministrazioni negli hub vaccinali di Ausl Romagna per la fascia di età 12-19 anni, grazie all’accordo siglato da Ausl Romagna con i Pediatri di Libera Scelta, saranno organizzate anche sedute vaccinali serali, dedicate esclusivamente alla fascia 12-19 anni, con la presenza dei pediatri di libera scelta nei punti vaccinali. Per Rimini, nell'hub allestito presso la Fiera, è stata fissata come data il 28 giugno alle 19.30. Questa importante collaborazione consentirà di sviluppare ulteriormente anche l’attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla importanza del vaccino, grazie al rapporto fiduciario esistente fra genitori e pazienti, soprattutto per questa fascia di età.

Vaccinazioni ragazzi con patologie fascia 12-19 anni

Sono in corso, da parte dalle Pediatrie di Comunità di tutti gli ambiti di Ausl Romagna le somministrazioni vaccinali anti covid nei confronti dei ragazzi della fascia d’età 12-19 anni appartenenti alla categoria “ fragili” perché affetti da determinate patologie. La chiamata, avviene in questo caso, direttamente dall’Ausl, sulla base di appositi elenchi.