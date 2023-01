Sei ambulatori odontoiatrici e una sala Tac, inaugura una nuova clinica dentale

Dopo Ravenna, Faenza, Cesena e Casalecchio di Reno, la Clinica Dentale Santa Teresa sbarca per la prima volta anche a Rimini. Nella mattinata di lunedì (23 gennaio) alle 11,30 - alla presenza dell’assessore alle Attività Economiche del Comune, Juri Magrini, di diverse autorità cittadine e del direttore sanitario, dott. Fabio fusconi - è in programma la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Clinica Dentale Santa Teresa, in viale della Repubblica 92.

Si tratta della quinta sede per il gruppo: che ha aperto nel 2014 la sua sede base a Ravenna (poi raddoppiata nel luglio 2021), e negli anni successivi si è espansa con ulteriori sedi a Faenza, Cesena e Casalecchio, quest’ultima inaugurata circa un anno fa.

Il direttore generale Monica Pezzi e il dottor Fabio Fusconi, coniugi nella vita e ideatori delle Cliniche Dentali, crearono la struttura con quattro dipendenti e tante prospettive: oggi il gruppo vanta oltre cinquanta addetti complessivi, e si caratterizza per una costante tendenza all’innovazione che ne fa un polo all’avanguardia per quanto riguarda l’applicazione delle più moderne soluzioni digitali all’odontoiatria.

Utilizzando tecnologie in 3D per la diagnosi e modalità di intervento di ultima generazione, l’attività del Centro garantisce un’attenzione specifica ad ogni singolo paziente, grazie a un sistema innovativo, ideato e brevettato dal Centro stesso. Un sistema che lavora direttamente su una “bocca virtuale” e permette due vantaggi di enorme rilievo: da un lato velocizza ulteriormente i tempi necessari per un intervento completo; dall’altro permette all’operazione di essere praticamente indolore, ovviamente con grande gradimento da parte del paziente.

La nuova sede di Rimini è già operativa: conta sei ambulatori odontoiatrici e una sala Tac di ultima generazione. Si sviluppa su una superficie di quasi 500 metri quadrati con ambulatori attrezzati, nei quali si alternano i diversi medici e specialisti di cui il Centro si avvale per l’intera sua attività.