"Sei una donna da strada, ti sfregio con l'acido", marito violento a processo

Il gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha disposto il giudizio immediato nei confronti di un cittadino marocchino 53enne attualmente in carcere accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. L'uomo, secondo quanto denunciato dalla vittima, da anni aveva reso un inferno la vita della donna costringendola a continui soprusi e umiliazioni dettati da una folle gelosia. Solo nel 2022 la signora ha trovato il coraggio di denunciare il marito raccontando una storia raccapricciante tanto che, in quella occasione, al 53enne era stato imposto il divieto di avvicinarsi alla persona offesa. Nonostante questo, però, l'uomo aveva continuato a contattare la moglie e a pedinarla lanciandole messaggi minatori definendola una "donna da strada" e che le avrebbe sfregiato il volto con l'acido. Secondo la vittima, infatti, il marito le avrebbe urlato: "Un giorno ti butterò dell'acido in faccia e ti mutilerò la faccia". Minacce reiterate anche quando la donna esasperata aveva minacciato di rivelgersi alle forze dell'ordine: "Se mi verrà a prendere la polizia tu sarai seduta e chiusa a casa e non ce la farai ad uscire perché la tua taccia sarà mutilata e la tua bocca sarà sciolta". Minacce sempre più frequenti che, oltre a prostrare la signora che temeva per la sua vita, visto il timore che potessero venire trasformate in fatti aveva spinto il gip ad aggravare la posizione del 53enne che era stato quindi arrestato e trasferito in carcere.