Selezione di Miss Mamma Italiana a San Marino. premiate sei mamme riminesi

Dopo le Fasi Finali relative all’edizione 2023, che si sono tenute lo scorso 10 settembre a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola e che hanno visto vincitrice del titolo assoluto, la dolcissima 29enne veronese Giusy Raito (mamma di 6 figli), sono ripartite in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2024”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 31° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Domenica 8 ottobre, nell’area eventi dell’Atlante Shopping Center a Dogana di San Marino, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2024”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione VANESSA DEL POPOLO, 27 anni, commessa, di Rimini, mamma di Penelope di 2 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a ULYANA PANOCHKO, 50 anni, commerciante, di San Mauro Pascoli (FC), mamma di Volodymyr ed Alessandro, di 28 e 20 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a DIANA SCUCCIMARRA, 66 anni, agente immobiliare, di Prato, mamma di Francesca di 34 anni.

Queste le altre mamme premiate:

? “Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore” ROSALBA SANSEVERINO, 29 anni, arredatrice, di Santarcangelo di Romagna (RN), mamma di Nicholas e Christian, di 5 ed 1 anno;

? “Miss Mamma Italiana Eleganza” GLORIA CAPRILI, 38 anni, commessa, di Rimini, mamma di Leonardo di 9 mesi;

? “Miss Mamma Italiana in Gambe” ALESSIA VANNUCCI, 44 anni, insegnante, di Rimini, mamma di Francesco, Federica e Benedetta, di 20, 17 e 12 anni;

? “Miss Mamma Italiana Glamour” CHIARA MERCATELLI, 30 anni, casalinga, di Montegiardino (RSM), mamma di Nicolò di 1 anno;

? “Miss Mamma Italiana Sportiva” NATASHA GASPANONI, 36 anni, assistente di volo, di Loreto (AN), mamma di Sophie e Gabriel di 15 e 10 anni;

? “Miss Mamma Italiana Solare” FRANCESCA CONTENTO, 43 anni, insegnante, di Rimini, mamma di Giona e Sofia, di 18 e 12 anni;

? “Miss Mamma Italiana Sprint” JANET WILSON, 41 anni, commessa, di San Marino, mamma di Manuel e Cristian, di 17 e 12 anni;

? “Miss Mamma Italiana Romantica” MIKELA VAJU, 36 anni, estetista, di Rimini, mamma di Rebecca e Riccardo, di 9 anni ed 8 mesi;

? “Miss Mamma Italiana Dolcezza” CLEMENTINA JASHAJ, 42 anni, impiegata, di San Marino, mamma di Mario e Mirco, di 20 e 17 anni;

? “Miss Mamma Italiana Fashion” ALICE FABBRI, 36 anni, casalinga, di San Pietro in Campiano (RA), mamma di Aurora ed Alessandro, di 6 e 3 anni;

? “Miss Mamma Italiana Simpatia” LAERTA HOTI, 43 anni, addetta alla ristorazione, di Bergamo, mamma di Irini ed Angelo, di 21 e 17 anni;

? “Miss Mamma Italiana Gold Sorriso” EDEN MONTERO, 47 anni, imprenditrice, di Murata (RSM), mamma di Zoe di 4 anni;

? “Miss Mamma Italiana Evergreen Arianne” MONICA BOTTICINI, 57 anni, tecnico di laboratorio, di Bergamo, mamma di Irene ed Eleonora, di 20 e 17 anni.

L’evento è stato presentato da GILBERTO GATTEI e da SERENA PAGLIARANI “Miss Mamma Italiana Sprint 2021”.Ospiti d’Onore, le Madrine di Miss Mamma Italiana, vale a dire le vincitrici di fascia nazionale del concorso.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it

Nella foto in allegato: le sei mamme riminesi premiate, da sinistra, Rosalba Sanseverino; Gloria Caprili; Francesca Contento; Vanessa Del Popolo; Mikela Vaju ed Alessia Vannucci.