Semafori, fossi e aree verdi: partono gli interventi di riqualificazione a Cerasolo

Riqualificazione della rete semaforica, pulizia dei fossi e nuovo verde all’ex campo sportivo. Sono questi i principali obiettivi messi in campo dall’amministrazione comunale di Coriano per la rigenerazione della frazione di Cerasolo Ausa. Sulla Statale 72, per il tratto di competenza del territorio comunale, sono partiti i contatti con Anas per definire la manutenzione dei fossi in modo da garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque. Dalla pulizia con il taglio della vegetazione spontanea alla esportazione del materiale in eccesso, gli interventi saranno incentrati su una manutenzione completa e capillare utile a garantire la sicurezza idraulica del territorio.

Atteso inoltre da Anas il nulla osta per la riqualificazione degli impianti semaforici posti all’intersezione tra la SS.72 e via La Pastora e tra la SS.72 e via Poggio con nuove lanterne e centraline e la riparametrazione delle tempistiche degli apparecchi. In sostanza i vecchi semafori verranno sostituiti con nuovi dispositivi di ultima generazione. Prevista per la frazione di Cerasolo Ausa anche la conversione in verde pubblico dell’ex campo sportivo così da ricavare un parco/giardino, e quindi un nuovo polmone verde, a disposizione dei residenti. Per questo intervento è in corso l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area.

“Come per ogni frazione – afferma il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini – stiamo lavorando per conferire decoro e migliorie e, dove necessario, recuperare aree quali la zona artigianale-commerciale di Cerasolo Ausa con progetti mirati di recupero e risanamento, naturalmente nella parte di competenza pubblica. Per il centro, così come per le frazioni, abbiamo messo in atto una particolare attenzione sul versante del decoro e della sicurezza con una programmazione precisa e attenta. Per questo ringrazio l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Bianchi e gli uffici di settore così come, in questo caso specifico, il consigliere comunale della frazione di Cerasolo, Stefano Aluigi, per l’impegno profuso quotidianamente a servizio di tutta la cittadinanza”.