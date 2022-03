"Il semaforo intelligente produce ulteriori guai", la Marecchiese torna al centro del dibattito pubblico

“Il semaforo intelligente sulla Marecchiese produce ulteriori guai”. Valmarecchia Futura torna in pista, per porre l’attenzione sui “buchi neri” della viabilità della Marecchiese. “Le sacrosante proteste sul peggioramento del traffico sulla Marecchiese, a Santarcangelo, dopo l’entrata in funzione del cosiddetto semaforo intelligente, espresse dal consigliere di Bene Comune Barnaba Borghini, consolidano gli argomenti che da tempo il Comitato Valmarecchia Futura pone sul tavolo per cercare soluzioni complessive”, scrive il gruppo in una nota.

“La strada è diventata ormai un’arteria urbana, con numeri di transito impressionanti che l’allentamento delle restrizioni Covid sta riportando a livelli da blocco del traffico in alcune fasce orarie” dice Valmarecchia Futura. Giovedì (24 marzo), alle 20,30, alla sala Tondini di Villa Verucchio, si terrà la quarta assemblea sul territorio proprio per aprire il confronto con abitanti e le amministrazioni che vorranno partecipare.

“Se viene percepita una difficoltà delle nuove generazioni, se si denuncia lo spopolamento dei luoghi, l’invecchiamento demografico, la forte diminuzione delle imprese, allora ci vuole anche il coraggio di dire che l’elemento fondamentale è creare una connessione fra luoghi dimenticati e i centri fondamentali dei territori limitrofi, anche fuori regione. Serve una strada che renda più agevole frequentare altri poli scolastici come l’Università; serve una strada che renda competitivo fare impresa in Valmarecchia; serve una strada che consenta di raggiungere luoghi meravigliosi in tempi accettabili. Senza dimenticare quanto questo elemento sia centrale per sanità e welfare”, conclude la nota.