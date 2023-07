Un semaforo pedonale a chiamata per aumentare la sicurezza in viale Alberto dalla Chiesa

Si avvierà in questi giorni la realizzazione di un nuovo semaforo pedonale a chiamata in corrispondenza dell’attraversamento pedonale esistente, all’altezza del civico n.34 di Viale C. Alberto dalla Chiesa. Un intervento, necessario per la sicurezza di pedoni e ciclisti, che prevede anche la realizzazione di rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche sul marciapiede e la riqualificazione dell’asfalto nelle porzioni di pavimentazione stradale interessate dagli scavi.

I lavori, che saranno conclusi la prima settimana di settembre - così da completare l’intervento per l’inizio del nuovo anno scolastico - prevedono una limitazione alla circolazione per circa 2 settimane, sulla Via C. Alberto dalla Chiesa, che resterà comunque sempre percorribile a una corsia, alternativamente e per ogni senso di marcia. I lavori sono diretti e coordinati dal Servizio Infrastruttura Stradale di Anthea.