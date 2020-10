Semaforo verde per l'istituzione di una ZTL nel centro storico di Morciano

La Giunta comunale di Morciano di Romagna fa scattare il semaforo verde per l'istituzione di una ZTL nel centro storico. Entro i prossimi 3-4 mesi l'amministrazione comunale provvederà all'attivazione della zona a traffico limitato nell'area compresa tra le piazze Garibaldi, Umberto I e Giovanni Paolo II e le vie Aia Pasini, Ponte, Ronci, Poggio, Foro Boario. I varchi d'accesso saranno posizionati in corrispondenza delle vie Ponte ed Aia Pasini: un impianto semaforico dotato di rilevamento elettronico delle targhe consentirà l'accesso esclusivamente ai residenti le cui vetture saranno inserite nelle banche dati del Comune. L'obiettivo del progetto è duplice. Da un lato, infatti, si mira a ridurre sensibilmente il volume di traffico che gravita attorno al centro storico di Morciano (il quale, è bene ricordarlo, sorge sopra un sistema di grotte sotterranee), che ogni giorno viene percorso da decine e decine di auto, con conseguenti deterioramento della pavimentazione e problemi di sicurezza che vanno ad aggiungersi a fenomeni di sosta selvaggia. Dall'altra lato l'amministrazione comunale mira a migliorare la vivibilità del centro storico, trasformandolo in una zona pedonale in cui sia piacevole concedersi una passeggiata o adatta ad ospitare piccoli eventi e manifestazioni, a beneficio anche delle attività economiche (dai negozi fino a bar e ristoranti), che potranno giovarsi della nuova disposizione. L'amministrazione comunale è infatti convinta che il centro storico possa rappresentare uno dei motori per il rilancio economico di Morciano una volta superata la fase di criticità riguardante il Covid-19. A tal proposito sono state già stanziate delle somme per interventi di riqualificazione di strade, piazze, marciapiedi e arredi urbani. A ciò si aggiunge una proposta per favorire l'apertura di nuove attività, con la riduzione delle tasse locali a chi vorrà insediare piccoli negozi nel centro storico.

