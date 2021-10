Seminario per l'orientamento degli studenti sulle professioni del futuro

Nel 2030 il 65% degli studenti farà un lavoro che oggi non esiste. Come aiutarli nel momento in cui sono chiamati a scegliere per il loro futuro? Parte “Domani...IO?”, l'iniziativa di orientamento per sostenere i giovani dai 14 ai 18 anni nei loro percorsi di scelta scolastica, formativa e professionale. Il programma sarà articolato in due linee di attività: la scelta dopo la terza media e i percorsi post diploma. Per ogni ciclo di studi saranno programmati seminari e momenti di formazione per docenti, formatori e operatori, incontri informativi e approfondimenti a favore degli studenti, e incontri con i genitori. Le attività sono completamente gratuite per i partecipanti grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna e del Fondo Sociale Europeo. Le prime attività a essere programmate sono gli incontri per i docenti (referenti per l'orientamento in entrata/uscita, coordinatori di classe, interessati) e operatori di orientamento del territorio, chiamati ad accompagnare i giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola media alla scuola superiore. Gli obiettivi sono: aggiornarsi sul mondo del lavoro in rapido e costante aggiornamento, sui lavori che scompariranno e lavori del futuro; conoscere le opportunità offerte dal sistema dell'istruzione e della formazione per aiutare i propri studenti a fare scelte più consapevoli.

I seminari per le scuole superiori partono martedì 12 ottobre dalle 15.00 alle 17.00 (on line) con “Il mercato del lavoro e delle professioni: scenari e tendenze” professioni e competenze richieste per il lavoro di oggi e di domani. Il seminario è realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio della Romagna Forlì – Cesena e Rimini e con la Scuola Politecnica dell’Emilia – Romagna. Si continua giovedì 21 ottobre dalle 15.00 alle 17.00 (on line) con “L’università: accesso, offerta formativa e servizi agli studenti”. I seminari per le scuole medie propongono mercoledì 20 ottobre dalle 15.00 alle 17 (on line) “La scelta dopo la terza media, un percorso di crescita personale e sociale”; mercoledì 27 ottobre dalle 15.00 alle 17 (on line) “Lavoro e lavori: cosa ci aspetta e come parlarne ai ragazzi”. Al termine dei seminari verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per partecipare occorre iscriversi inviando una mail a eventi@scegliereattivamente.it specificando il seminario che si vuole seguire. In seguito verrà inviato un link per collegarsi al seminario scelto.

Le iniziative sono parte del progetto Scegliere Attivamente. Con la regia della Provincia di Rimini, grazie al concorso di partner istituzionali e del mondo economico/sociale (Ufficio Scolastico, Camera di Commercio, Enti Locali, Organizzazioni sindacali e di categoria) e con la collaborazione della Consigliera di Parità, è stato sottoscritto il Piano triennale di azione territoriale per l'orientamento e il successo formativo. La progettazione coinvolge Enti Locali, Scuole, Enti di formazione e altri attori del territorio (ad es. Università, Tecnopolo...) e si compone di iniziative diversificate, complementari e modulabili, rivolte agli studenti delle scuole secondarie del primo e secondo ciclo ed in generale ai ragazzi dai 12 ai 19 anni, alle loro famiglie, ad insegnanti ed operatori.