Aveva seminato il panico, sparite le tracce del capriolo: riapre il parco Chico Mendes

Con il suo atteggiamento aveva terrorizzato i frequentatori del parco. Ma non solo. La sindaca di Riccione Daniela Angelini si era trovata costretta a emettere un’ordinanza perché quel capriolo adulto, con un comportamento aggressivo, aveva anche causato il ferimento di alcuni passanti, in particolare come reazione alla presenza dei cani. Da giorni le tracce dell’animale sono però sparite. E allora la sindaca ha sospeso a partire da venerdì (10 maggio) e fino al prossimo 6 giugno l’ordinanza con cui, lo scorso 15 aprile, erano stati imposti il divieto di accesso all’area verde all’interno del parco “Chico Mendes” e il divieto di transito sul percorso ciclopedonale nel tratto delimitato dall’ingresso sul Ponte Romano agli ingressi in viale Bagno di Romagna e nei viali Cattolica-Pavullo-Riolo.

A seguito dell’ordinanza erano state svolte attività finalizzate alla cattura e all’allontanamento coattivo del capriolo, attività effettuate sotto il coordinamento del “Servizio regionale agricoltura caccia e pesca” della Regione Emilia Romagna durante le quali non era stata riscontrata la presenza dell’animale. Assenza poi confermata nei successivi sopralluoghi. Non sono inoltre pervenute ulteriori segnalazioni da parte di cittadini.

La “Direzione generale agricoltura, caccia e pesca” della Regione Emilia Romagna (ambito di Rimini), competente in merito alla gestione della fauna selvatica, non avendo rilevato tracce della presenza del capriolo in città lungo il corridoio ecologico del Rio Melo, ha proposto di sospendere il divieto in attesa di ulteriori accertamenti. Proposta accolta dalla sindaca Daniela Angelini che ha così firmato l’ordinanza di sospensione: il parco Chico Mendes e la pista ciclabile che collega la Statale al centro studi vengono così riaperti.