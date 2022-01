Sempre più agenti dotati di spray al peperoncino, un corso per 31 uomini della Polizia locale

Un corso per imparare ad utilizzare lo spray urticante al peperoncino. Sono le lezioni che affronteranno 31 agenti della Polizia locale di Rimini. L’incarico è affidato alla Scuola interregionale di Polizia locale di Modena che dovrà addestrare gli agenti per il corretto utilizzo della strumentazione. La decisione è contenuta all’interno di una determina dirigenziale del Comune di Rimini per un importo di 1.800 euro. I corsi per la formazione degli agenti di svolgeranno nel corso del mese di febbraio.

La richiesta di addestrare il personale è partita proprio dal comando della Polizia locale, per utilizzare lo spray sempre più come strumento di autodifesa. Si tratta di una dotazione sempre più utilizzata anche dagli uomini della Polizia locale, ma richiede il giusto addestramento per un utilizzo consapevole.