Sempre più grave l'emergenza siccità, il Vescovo di Rimini invita a pregare per le pioggia

Il Vescovo di Rimini invita ad inserire una specifica richiesta al Signore nella preghiera dei fedeli delle Messe domenicali e feriali.

"La perdurante condizione di siccità, l’assenza di pioggia, che colpisce i territori riminesi e della Diocesi di Rimini con conseguente rischio di grave danno alla produzione dei “frutti della terra e del lavoro dell’uomo”, invita la Comunità cristiana di tutta la Diocesi ad invocare con fede nella preghiera il Signore del cielo e della terra datore di ogni bene".

Il Vescovo di Rimini Francesco Lambiasi, ascoltando la richiesta di molti fedeli, invita ad inserire nella preghiera dei fedeli delle Messe domenicali la specifica richiesta al Signore del dono della pioggia.

Proposta per la preghiera dei fedeli: Per questa nostra terra riminese, da lunghi mesi assetata di acqua, e per tutta la nostra nazione italiana, perché scenda abbondante la pioggia a fecondare le campagne e le famiglie ottengano i frutti del loro lavoro, preghiamo. La stessa Preghiera dei fedeli può essere conclusa con l’Orazione per la pioggia del Messale Romano: O Dio, in te viviamo, ci muoviamo ed esistiamo: donaci la pioggia di cui abbiamo bisogno perché, aiutati dai beni che sostengono la vita presente, tendiamo con maggiore fiducia a quelli eterni. Per Cristo nostro Signore.